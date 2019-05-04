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Московский листок

"Боинг" из Гуантанамо приводнился во Флориде без жертв

Опубликовано 04.05.2019 в разделе комментариев 0

сша куба боинг
"Боинг" из Гуантанамо приводнился во Флориде без жертв

Boeing 737, летевший с военной базы Гуантанамо на Кубе в американский Джексонвилль (Флорида), съехал в реку во время посадки. Инцидент произошел 3 мая около 21:40 по местному времени. На борту находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа, жертв нет, сообщается в пресс-релизе военно-морской базы США в Джексонвилле. 

По данным местной полиции, госпитализирован 21 человек. У пострадавших нет серьезных ранений. Самолет оказался на мелководье, затопления не последовало. Пожарные сняли пассажиров и членов экипажа с крыла лайнера. 

Командующий военно-морской базой в Джексонвилле назвал посадку чудом, отметив, что все могло быть намного хуже. По факту инцидента проводится расследование. Компания Boeing в своем Twitter сообщила, что знает о происшествии и выясняет обстоятельства. 

Самолет принадлежит компании Miami Air, которая по контракту с военными дважды в неделю совершает чартерные рейсы между материковой частью США и заливом Гуантанамо, сообщает Reuters.

Телеканал News4Jax отмечает, что вечером в пятницу, когда самолет совершил аварийную посадку, в Джексонвилле была сильная гроза и шли проливные дожди. 

Одна из пассажирок рассказала CNN, что аварийная посадка проходила в непростых погодных условиях, а перед полной остановкой лайнер несколько раз "подпрыгнул". Она добавила, что борт прибыл в Гуантанамо с четырехчасовым опозданием, и пассажиры предыдущего рейса предупредили, что в салоне не работает кондиционер. 

По данным телеканала, самолет перевозил военнослужащих домой, в отпуск или для получения медицинской помощи. На борту также были семьи военных, включая детей и пожилых людей. После аварийной посадки паники не было, экипаж сработал оперативно, люди помогали друг другу выбраться на крыло воздушного судна.

Отметим, что в США после ужесточения внешней политики в направлении Кубы, всё, что связано с Гуантанамо - "не слава богу". Даже военное руководство там пришлось спешно менять.

Командующего военной базой США Гуантанамо на Кубе контр-адмирала Джона Ринга 29 апреля сняли с этой должности "в связи с потерей уверенности в его способности руководить", сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз Пентагона. Ринга временно заменит его бывший заместитель бригадный генерал Джон Хасси. 

В Пентагоне заверили, что смена командующего не скажется на положении заключенных. Сообщается, что Ринга отстранили по итогам расследования, которое продолжалось с марта, но с чем именно связаны претензии к контр-адмиралу, не уточняется. 

По данным The New York Times, Ринг был отстранен от должности за семь недель до того, как он должен был покинуть этот пост в установленном порядке. В дальнейшем его переведут на другую должность.  

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