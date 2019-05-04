Трибунал, который ждёт Порошенко на Украине, может перерасти в Гаагский

Группа специалистов преступила к расследованию возможных преступлений действующего президента Украины Петра Порошенко на Украине и за рубежом, рассказал заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова в эфире телеканала NewsOne. Это «неформальная группа людей», к работе которой привлекли частных детективов.

«Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. С тем, чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента и его ближайшее окружение»,— сказала госпожа Крюкова (цитата по ТАСС).

По ее словам, к работе уже привлекли частные детективные компании. Светлана Крюкова считает, что специалисты будут проводить расследование без «оглядки на украинскую систему правосудия». «Это люди максимальной эффективности и непубличного сорта, то есть им плевать на репутацию»,— заявила журналистка.

Напомним, в окружении победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского ещё 23 апреля пообещали рассказать «правду» о начале военных действий на юго-востоке страны.

Как написал в своем блоге на портале «Обозреватель» член команды политика Иван Апаршин, общественности раскроют данные о событиях в Дебальцево и Иловайске в 2014 году. «Никто не собирается ничего ни от кого прятать», — отметил он.

Должностных лиц, принимавших решения или бездействовавших, привлекут к ответственности, подчеркнули в штабе Зеленского, передает во вторник, 23 апреля, «Газета.ру».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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