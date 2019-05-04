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Московский листок

Израиль палит по сектору Газа уже из танков

Опубликовано 04.05.2019 в разделе комментариев 1

израиль палестина сектор газа
Израиль палит по сектору Газа уже из танков

Израильские военные зафиксировали около 90 пусков ракет из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля. В ответ Израиль совершил авиаудары по пусковым установкам в секторе Газа, а также открыл танковый огонь. Информации о пострадавших нет. 

«На этот час около 90 пусков зафиксировано из сектора Газа по израильской территории. Расчеты (систем ПРО) "Железный купол" перехватили десятки из них»,— цитирует «РИА Новости» сообщение израильских военных. 

Напомним, последний крупный "ответный" обстрел палестинцев израильская военщина провела в марте. Израиль в ночь на пятницу, 15 марта, атаковал около сотни целей в секторе Газа в ответ на обстрелы с палестинской стороны, сообщил представитель пресс-службы армии обороны Израиля Авихай Эдри. 

«В пятницу израильские военные самолеты и вертолеты нанесли удары по 100 целям террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — написал Эдри в Twitter. Он уточнил, что среди таких объектов были здания штаба ХАМАС в городе Газа, завод по производству ракетного оружия, база военно-морских сил и др.  

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Всего комментариев к статье: 1
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Шенгорн написал 04.05.2019 16:15
Мракобесные статейки! Как будто из 50 летнего архива совкового "Прошлого"!
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