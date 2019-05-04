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Московский листок

Озверение россиян: в Челябинской области убийца четверых помиловал лишь грудничка

Опубликовано 04.05.2019 в разделе комментариев 0

криминал сырьеваяимперия
Озверение россиян: в Челябинской области убийца четверых помиловал лишь грудничка

Четверо взрослых и четырехлетний ребенок стали жертвами резни в Челябинской области. Тела двух мужчин, двух женщин и мальчика с ножевыми ранениями были обнаружены утром 4 мая в частном доме в городе Нязепетровске, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. 

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, оперативные сотрудники региональных управлений Росгвардии и МВД России. Подозреваемые разыскиваются. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование находится на особом контроле начальника следственного управления Челябинской области. 

Телеканал РЕН ТВ публикует список погибших: Лилия Бычкова 1982 года рождения, Виталий Вахитов (1988 г.р.), Анастасия Половодова (1993 г.р.), Марат Ганеев (1984 г.р.). По данным портала 74.ru, Лилия пришла в гости к Ганееву и Половодовой с двумя детьми - четырехлетним сыном Владиславом и грудным младенцем. 

"Младенец найден в коляске, он жив", - сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина рассказала, что ребенок не пострадал, но находится в больнице для обследования. 

Старшему мальчику, по неофициальным данным, убийца нанес не менее шести ножевых ранений. У убитой женщины есть и третий ребенок. По словам Буториной, он находится с бабушкой. "На данный момент мы с органами опеки ожидаем, что дети будут в семье бабушки, потому что там есть возможность их воспитывать", - добавила омбудсмен. 

По словам местных жителей, отец детей находится в колонии за убийство. Знакомый семьи уточнил телеканалу "360", что муж убитой женщины, бывший сотрудник полиции, отбывает наказание за убийство ее любовника. 

РЕН ТВ со ссылкой на соседей сообщает, что все погибшие - местные жители, которые вели асоциальный образ жизни. По данным телеканала, по подозрению в убийстве разыскивается бывший муж хозяйки дома.

От редакции: Казалось бы, вести с самого дна - но даже в криминальном мире Советского Союза, то есть примерно на том же дне, имелись "понятия", по которым убийц детей в колониях не щадили, и, хоть и воровская, но "честь" присутствовала в мировоззрении асоциального элемента. Что же взамен неё породил беспредел девяностых и укрепление, огосударствление его в нулевых? Даже воровская и рецидивистская "честь" уступила место "беспределу" - да, это словцо, если вы подзабыли, тоже из "блатной музыки" криминального мира пришло в устную, а затем и письменную речь интеллигенции, а после и в заголовки вполне государственных изданий.

Что ни день чуждых буржуазному правящему классу майских праздников - то чудовищная новость. То восьмимесячного ребёнка зарезал собственный отец из-за кухонной ссоры с женой, то вот "помиловал" этот нязепетровский "гуманист"... Что за порода, которую язык уже не поворачивается называть человеческой, "на территории бывшего Союза" - пока ещё существует, хотя и вымирает? Не вымирает - а сама себя истребляет, и это ведь видно по новостям... Не связано ли это с буржуазным обесцениванием человеческой жизни, с либеральными реформами и ростом тарифов, цен и отсутствием роста зарплат? Те самые господа-гайдаровцы, неолибералы, что год назад уже планировали пенсионную реВОРму - не считают ли себя причастными к моральной деградации населения РФ?

Ведь если можно так нагло, государственно грабить трудовой народ, всего лишь попросив к грабежу "отнестись с пониманием" - то почему ему самому, народу, на его социально-неблагополучном дне - нельзя давать волю эмоциям и резать всех подряд? Кто ему указ, это обворованному государством и обманутому жёнами народу-мужику - мужику тому самому, в которого его превратили из советского, образованннейшего народа, то есть вернули в дореволюционное, тёмное и злое состояние, из которого его Ленин, Крупская, Дзержинский, Сталин, ликбез и всеобуч, Гулаг (дававший тысячам профессию и путёвку в гражданскую жизнь) и профтехучилища, вузы и рабфак выводили десятилетиями на светлый путь социализма?!

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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