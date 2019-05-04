Декоммунизация в Казахстане коснулась и "Бессмертного полка", как в РФ

На западе Казахстана в городе Актобе (бывший Актюбинск) отменили шествие «Бессмертного полка», запланированное на 9 мая. По словам властей, местные жители недовольны тем, что находят потом по всему городу разбросанные фотографии ветеранов. Ранее после проведения шествия в СМИ появлялись негативные высказывания родственников многих ветеранов, которых уже нет в живых, что после проведения шествия фотографии их родных разбросаны в разных местах и урнах города, что оскорбляет память погибших ветеранов ВОВ, — сообщили в акимате города.

В акиматах других крупных городов Казахстана об отмене шествия 9 мая пока не сообщали.

Как писал News.ru, Аляска впервые проведёт акцию «Бессмертный полк» к Дню Победы. Участники полка прошагают в городе Анкоридж. До этого жители самого северного штата США просто встречались 9 мая, пели военные песни, возлагали цветы к мемориалу. Идея провести шествие пришла к его организаторам, когда «Бессмертный полк» прошёл в Сиэтле. Акции придаётся интернациональный характер: в городе нет советских ветеранов, но есть один-два американских, которые воевали на фронте.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Если Энкоридж мне известен по рассказам наших туда московских переселенцев - эмигрантов 1970-х, - то вот Казахстан становится всё дальше и дальше. И, например, моя книга ("Поэма Столицы") в одной из частных библиотек Энкориджа имеется - то есть там интересуются и современной культурой, и политикой российской. И там, например, очень сочувствовали сидельцу Ходорковскому, и майку "Khodorkovsky, go home!" носят с удовольствием и пониманием - и при том портретов Сталина в тамошнем "Бессмертном полку" быть не может. То есть Аляска нам понятнее и предсказуемей сейчас, нежели родной Казахстан. А вот Казахстан, республика такая советская была, - он-то десоветизируется и декоммунизируется назарбаевской неофеодальной элитой с такой скоростью, что скоро там вообще 9 мая выпадет из праздников: безнаказанно расхищаются элементы мемориала 28 Гвардейцев Панфиловцев, выкорчеван памятник пулемётчице Маметовой, лишены советских названий многие улицы... Впрочем, "старт даёт Москва" - тут портреты Сталина запрещены в "Бессмертном полку". Кому и кого теперь упрекать 9 мая? Немудрено, что права рабочих в этой же Актобе не ставят нынче и в грош господа, повелевающие праздниками.

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