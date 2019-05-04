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Московский листок

Декоммунизация в Казахстане коснулась и "Бессмертного полка", как в РФ

Опубликовано 04.05.2019 в разделе комментариев 5

казахстан бойкотпобеды декоммунизация бессмертный полк
Декоммунизация в Казахстане коснулась и "Бессмертного полка", как в РФ

На западе Казахстана в городе Актобе (бывший Актюбинск) отменили шествие «Бессмертного полка», запланированное на 9 мая. По словам властей, местные жители недовольны тем, что находят потом по всему городу разбросанные фотографии ветеранов. Ранее после проведения шествия в СМИ появлялись негативные высказывания родственников многих ветеранов, которых уже нет в живых, что после проведения шествия фотографии их родных разбросаны в разных местах и урнах города, что оскорбляет память погибших ветеранов ВОВ, — сообщили в акимате города.

В акиматах других крупных городов Казахстана об отмене шествия 9 мая пока не сообщали. 

Как писал News.ru, Аляска впервые проведёт акцию «Бессмертный полк» к Дню Победы. Участники полка прошагают в городе Анкоридж. До этого жители самого северного штата США просто встречались 9 мая, пели военные песни, возлагали цветы к мемориалу. Идея провести шествие пришла к его организаторам, когда «Бессмертный полк» прошёл в Сиэтле. Акции придаётся интернациональный характер: в городе нет советских ветеранов, но есть один-два американских, которые воевали на фронте.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Если Энкоридж мне известен по рассказам наших туда московских переселенцев - эмигрантов 1970-х, - то вот Казахстан становится всё дальше и дальше. И, например, моя книга ("Поэма Столицы") в одной из частных библиотек Энкориджа имеется - то есть там интересуются и современной культурой, и политикой российской. И там, например, очень сочувствовали сидельцу Ходорковскому, и майку "Khodorkovsky, go home!" носят с удовольствием и пониманием - и при том портретов Сталина в тамошнем "Бессмертном полку" быть не может. То есть Аляска нам понятнее и предсказуемей сейчас, нежели родной Казахстан. А вот Казахстан, республика такая советская была, - он-то десоветизируется и декоммунизируется назарбаевской неофеодальной элитой с такой скоростью, что скоро там вообще 9 мая выпадет из праздников: безнаказанно расхищаются элементы мемориала 28 Гвардейцев Панфиловцев, выкорчеван памятник пулемётчице Маметовой, лишены советских названий многие улицы... Впрочем, "старт даёт Москва" - тут портреты Сталина запрещены в "Бессмертном полку". Кому и кого теперь упрекать 9 мая? Немудрено, что права рабочих в этой же Актобе не ставят нынче и в грош господа, повелевающие праздниками.

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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re: Д.Ч. написал 04.05.2019 19:46
экстра написал 04.05.2019 20:13
ПРи чем тут война? 65 миллионов пострадали с начала правления сталина до конца его правления,не считая погибших в войне. Голод в СССР и репрессии- 65 млн.
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Re:
Д.Ч. написал 04.05.2019 19:46
"65 миллионов невинных людей" - ну вот вы сами себя позиционируете как неадекват))) вас никто не банит - вас минусуют читатели. вы убавьте из наличного на момент начала ВОВ 65 миллионов - вас в школе арифметике учили-мучили сталинские педагоги?)) касаемо же капиталов - пусть выводят, правильно делают, мы Капитал и капиталистов отсюда выведем полностью, как завещали Ленин и Коба!
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(без названия)
экстра написал 04.05.2019 19:33
Вы ж посмотрите- что ни статья-то умственные потуги очередного придурка или дуры! Что с вами люди? Что вы курите или пьете?
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(без названия)
экстра написал 04.05.2019 19:30
И вы тут можете хоть триста раз банить и писать свои дурацкие стать о величии этого ублюдка,все это кончается тем,что разумные россияне сотнями тысяч ежегодно уезжают на запад из сталинизма,который грядет. а вы удивляетесь,почему из росссии выводят капиталы...а какой дурак их тут швартовать будет? С дурным населением каши не сваришь,уж лучше в спокойной и предсказуемой прекрасной америке!
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(без названия)
экстра написал 04.05.2019 19:26
А как можно идти с портретом сталина- самого страшного преступника в истории человечества,уничтожившего 65 миллионов невинных людей! Если вам хочется верить ,что это неправда-ваше право,но вас мало кучка коммунистов миллионов 50-а в то что сталин страшный преступник знает вся планета. Потому и стыдятся в кремле портретов этого нелюдя.
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