Ленинградцы-узники Первомая признаны узниками совести

Международная правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести всех задержанных в России участников мирных демонстраций, проводившихся в праздничный день 1 мая. Об этом говорится на сайте организации.

"Все участники мирных демонстраций 1 мая, лишенные свободы, в том числе арестованные в ночь на 2 мая организаторы акции "Петербург против Единой России" Александр Шуршев и Андрей Пивоваров - узники совести, пострадавшие лишь за реализацию своего права на свободу мирных собраний", - говорится в сообщении.

Глава российского представительства Amnesty International Наталья Звягина считает, что массовые задержания, демонстративная жестокость полиции и ночные суды "становятся лицом современной России". "Власти страны оказались неспособны выполнить свои обязательства уважать свободу собраний, даже в случае ими же "согласованных" акций", - добавила Наталья Звягина.

В Amnesty International подчеркнули, что узниками совести признаны даже задержанные участники несогласованных акций, поскольку "свобода собраний является законным правом каждого человека, которое может ограничиваться властями только в исключительных случаях".

По данным "ОВД-Инфо", не менее 126 человек были задержаны в связи с первомайскими акциями в России. В ряде случаев, в том числе в Санкт-Петербурге, задержания проводились с незаконным применением силы.

Исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, а также координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева арестовали на 10 суток за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Задержания на 1 мая проходили не только в Северной столице, но также в Москве, Петропавловске-Камчатском, Томске, Махачкале, Великом Новгороде, Курске, Новосибирске, Сыктывкаре, Краснодаре.

Amnesty International - международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году, которая ставит своей целью "предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека".

Напомним, среди задержанных были члены партии «Единая Россия» и сторонники КПРФ, прошли по Невскому проспекту без инцидентов. Третья колонна из объединенных демократов («Яблоко», «Партия Роста», навальнисты, незарегистрированное движение «Открытая Россия») сумела пройти по Невскому проспекту лишь 400 метров. Полиция силой заставила демонстрантов сменить декорации.

"После вялотекущих переговоров и тщетных попыток полиции заставить колонну продолжить движение бастующих демонстрантов взяли в кольцо с помощью бойцов ОМОН, а затем оперативно распределили по автозакам", - отмечает издание.

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