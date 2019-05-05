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Московский листок

"Жесткие задержания": колыбель революции превратилась в сортир, где мочат остатки конституционных свобод

Опубликовано 05.05.2019 автором Игорь Олин в разделе комментариев 1

протест митинг
"Жесткие задержания": колыбель революции превратилась в сортир, где мочат остатки конституционных свобод

Сам термин "жесткие задержания" отвратителен, потому что выдуман для прикрытия действий национальной гвардии, не имеющих никаких правовых и моральных оправданий. Когда граждан, участвующих в мирном первомайском шествии, хватают, валят и волокут по асфальту, с полным презрением к человеческому достоинству тащат за руки и за ноги в автозаки, словно овец на заклание, бьют резиновыми дубинками, наносят травмы, когда одной из задержанных женщин ломают руку, то рефреном "Не мешайте работать полиции" прикрыться нельзя. Обобщая реплики многих комментаторов в суверенном Рунете по поводу избиения ОМОНом колонны демонстрантов в Санкт-Петербурге, можно сформулировать вывод - колыбель революции превратилась в сортир, где мочат остатки конституционных свобод.

 

Десятки незаконно арестованных на праздновании 1 мая в северной столице и ряде других городов страны, немедленно признанных международными правозащитными организациями "узниками совести" - это демонстративная карательная операция, проводившаяся под прицелом видеокамер. Шокирующие кадры расправы над петербуржцами набрали миллионы просмотров, побив рейтинги самых известных телепередач и затмив на время даже так порадовавший зрителей скандал вокруг присуждения главного приза шоу "Голос. Дети". Фактически миллионы россиян невольно стали свидетелями целой серии актов, совершённых сотрудниками Росгвардии в отношении добропорядочных горожан, которые трудно трактовать иначе как преступления. Разгонять законную демонстрацию, применять устрашающие методы, причинять людям физическую боль, унижать граждан просто за то, что они имеют отличные от партии власти взгляды - вопиющее глумление над правом и позор государства.

 

Организаторы шествия направили обращения в прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и воспрепятствования проведению акции. Уполномоченный по правам человека в Петербурге однозначно осудил действия полиции. "Новая газета" намерена установить личность полицейского, внезапно напавшего на одного из организаторов мероприятия А.Шуршева, после чего его пришлось госпитализировать с ушибом грудной клетки. Однако общественная реакция на "жесткие задержания", в действительности на запредельную жестокость и произвол, должна быть адекватно жесткой. Самое малое, необходимо добиваться изгнания из правоохранительных органов тех, кто отдавал и исполнял преступные приказы. Но пока в российском обществе превалируют настроения если не равнодушия, то осторожного любопытства из крайней хаты.

 

Первомайский эксцесс - очередная проверка россиян на гражданскую зрелость. Способны ли мы как нация встать на путь уважения к правам человека, принятие свободомыслия, способны ли заставить заработать демократические механизмы смены власти, что давно или недавно стало нормой у европейских соседей? Если привычный кнут и раболепие не прельщают значительную часть жителей страны как вечный её удел, то пора предъявлять претензии к политикам, которые ответственны за ситуацию, когда в принципе возможны массовые избиения оппонентов. И это не только Медведев, чьё имя ассоциируется с переориентацией милиции, в своё время созданной для защиты безопасности граждан, на охрану власти от граждан. Это, конечно, депутаты и сенаторы, принимавшие антидемократические законы. Случай с депутатом Заксобрания Спб М.Резником, которого омоновцы валяли по земле и таскали за шкирку, ярко показывает, что даже статус "слуг народа" в современной России не защищает от зуботычин и пинков, но это слабое утешение для остальных бесправных. И, безусловно, нынешний президент, олицетворяющий собой государственную конструкцию, где патриотическое бахвальство ужасно диссонирует с абсолютным пренебрежением к реальному человеку, его здоровью и нравственности.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
тамсямский товарищщ написал 05.05.2019 09:58
Это все от лукавого. Бомжы, пенсионеры, старые коммуняки, тупорылые, некрасивые Бесплодные бабы, неполноценные дети должны сдохнуть, так карта легла. Путин не виноват, его поступки правильные и своевременные, видео имеется.
Армия и флот, ФСБ и РПЦ за Путина и не позволят хулиганить. Элита выживет. Россия выживет. И это главное. А вы можете дисскутировать , но мяса больше не будет сейчас, а потом и хлеба. Но это не специально, так получилось.
Спасибо большое за сказочные восемнадцать лет любимый мой человечек Владимир Владимирович Путин! Низкий поклон ФСБ за многотрудную упорную работу-заботу! Благополучия и всего самого наилучшего РПЦ!
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