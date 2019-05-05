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Московский листок

Путин даст налоговый вычет за оздоровление

Опубликовано 05.05.2019 в разделе комментариев 0

путин водка пиво
Путин даст налоговый вычет за оздоровление

Путин потребовал от правительства разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги. Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, необходимо предусмотреть "установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги".

***

В принципе, правильно - надо стимулировать в обществе интерес к физкультуре.

Но почему так однобоко?

Фитнес или бассейн в налоговый вычет, видимо, попадут, а сауна? Баня ведь тоже оздоровительная.

А на девочек будет налоговый вычет? Тоже ведь полезная процедура, к тому же в стране рождаемость низкая - стимулирует... Надо на девочек вычет обязательно.

Или вот пиво. Если в бане, то оно, понятно, в оздоровительную процедуру попадает. А если без бани, просто в жару? Ведь как-никак - "жидкий хлеб", богатый комплекс витаминов группы В.

Ну а если пиво, то и водочка, все же без водки пиво - просто выброшенные деньги... Деньгами сорить нехорошо. Вычет должен быть и на водку.

Хороший у нас президент, заботливый.

Ну, значит - за президента! По маленькой! И пивком отлакировать.

А.Б.



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