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Московский листок

Путинская РФ не отстаёт от Украины в осквернении захоронений героев Великой Отечественной

Опубликовано 05.05.2019 в разделе комментариев 0

москва вов вандализм
Путинская РФ не отстаёт от Украины в осквернении захоронений героев Великой Отечественной

Вандалы осквернили на Кунцевском кладбище в Москве могилу героя Советского Союза, генерала-полковника авиации Александра Николаевича Медведева. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, вандалы повредили кромку памятника, а также оторвали бронзовый букет. Об этом сообщила дочь героя Великой Отвечественной войны. 

Отметим, что захоронение является объектом культурного наследия. 

Александр Николаевич был штурманом 122-го гвардейского бомбардировочного Гомельского Краснознамённого ордена Суворова авиационного полка. В годы войны он сбил пять вражеских самолетов, еще три - в группе. В составе экипаж самолёта-бомбардировщика СБ, лётчиком которого был А. А. Лоханов, а стрелком-радистом В. К. Судаков, сбил 13 самолетов врага. Боевые товарищи Медведева также стали Героями Советского Союза. 

После войны Медведев занимал пост первого замначальника Главного штаба ВВС СССР.

Напомним, и на Украине героям Великой Отечественной воздают подобные "почести". 15 апреля, словно готовясь ко дню рождения Гитлера, неонацисты сбросили с постамента в селе Новые Боровичи Черниговской области бюст генерала Николая Ватутина, командовавшего во время Великой Отечественной войны Воронежским, Юго-Западным, 1-м Украинским фронтом и погибшего в результате нападения украинских националистов в 1944 году. Акцию вандализма совершили националисты из украинской праворадикальной организации "Сокол", они же разместили информацию и фото об этом в Facebook.

Как поясняют боевики "Сокола", их действия согласуются с концепцией декоммунизации Украины. В частности, так называемый Институт национальной памяти Украины внес генерала Ватутина в список тех, кто причастен "к борьбе против независимости Украины".  

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