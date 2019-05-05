Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

День советской печати

Опубликовано 05.05.2019 автором Ольга Костина в разделе комментариев 1

революция ленин правда печать
День советской печати

Источник: https://orphoprosecutor.livejournal.com/7761.html

Тоже с детства вбилось в мозги, как и 22 апреля. Узнала тут на днях, что День печати отмечался в тот день, когда газета «Правда» впервые была подписана ее главным редактором Лениным. А существовала она и до этого.

Мой папа вступил в партию на фронте. Однажды ответил идиоту, обвинившему его в том, что он «не русский»: «Я — советский». И семья была советская — бедноватая, как и все честные семьи.

Всегда выписывали «Правду», «Комсомолку» (какая же она хорошая тогда была — с «Алым парусом», с «Таежным тупиком» Пескова, и ни слова о Киркорове и Бузовой), «Литературку» (хватала сразу последнюю страницу — клуб «12 стульев»!), журнал «Юность» (его - вообще до последнего дня существования, до сих пор толстая подшивка дома лежит). Да, еще «Советский спорт»: в семье очень почитался хоккей. 

Теперь вроде как День печати — 13 января (российской). Но в этот день вообще-то отмечают старый Новый год, а я еще и день рождения папы. 

Так что — с Днем печати, коллеги!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Каллега бл.
тамсямский товарищщ написал 05.05.2019 10:04
Быдло. Картина маслом. Советское быдло женского пола. И семья была быдловатая. А стала ватою.
Поезжай милая в Приднестровье, а то она в бассейн ходит и эта, ватой промежности протирай, быдло.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
03.05.2019
Роботизация освободила труд или обогатила капитал?
Роботизация освободила труд или обогатила капитал?
04.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
День советской печати (1)
"Жесткие задержания": колыбель революции превратилась в сортир, где мочат остатки конституционных свобод (1)
Путинская РФ не отстаёт от Украины в осквернении захоронений героев Великой Отечественной (2)
Путин даст налоговый вычет за оздоровление (7)
Ленинградцы-узники Первомая признаны узниками совести (4)
Декоммунизация в Казахстане коснулась и "Бессмертного полка", как в РФ (6)
Озверение россиян: в Челябинской области убийца пятерых помиловал лишь грудничка (6)
Израиль палит по сектору Газа уже из танков (3)
Трибунал, который ждёт Порошенко на Украине, может перерасти в Гаагский (5)
"Боинг" из Гуантанамо приводнился во Флориде без жертв (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: 5 мая
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Избавление от доллара
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путин даст вычет за фитнес. А за баню? А за пивко? А за девочек?
Дарья Митина Дарья Митина: Про Казань
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 10
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss