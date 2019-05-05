День советской печати

Тоже с детства вбилось в мозги, как и 22 апреля. Узнала тут на днях, что День печати отмечался в тот день, когда газета «Правда» впервые была подписана ее главным редактором Лениным. А существовала она и до этого.

Мой папа вступил в партию на фронте. Однажды ответил идиоту, обвинившему его в том, что он «не русский»: «Я — советский». И семья была советская — бедноватая, как и все честные семьи.

Всегда выписывали «Правду», «Комсомолку» (какая же она хорошая тогда была — с «Алым парусом», с «Таежным тупиком» Пескова, и ни слова о Киркорове и Бузовой), «Литературку» (хватала сразу последнюю страницу — клуб «12 стульев»!), журнал «Юность» (его - вообще до последнего дня существования, до сих пор толстая подшивка дома лежит). Да, еще «Советский спорт»: в семье очень почитался хоккей.

Теперь вроде как День печати — 13 января (российской). Но в этот день вообще-то отмечают старый Новый год, а я еще и день рождения папы.

Так что — с Днем печати, коллеги!