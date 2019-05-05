Взятка в 150 тысяч долларов в Белоруссии непростительна даже бывшему охраннику Лукашенко

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии 4 мая подтвердил задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина по делу о получении взятки. СМИ сообщали об этом еще в конце апреля. В официальном сообщении КГБ говорится, что Втюрин был задержан "накануне".

Ведомство уточняет, что Втюрина задержали с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя "российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь".

Взяткодатель тоже задержан, ему, как и Втюрину, предъявлено обвинение. Оба фигуранта признали вину в полном объеме и заключены под стражу, говорится в сообщении.

Название российской компании в КГБ не уточнили. В посольстве России не смогли назвать РБК имя задержанного россиянина. "К сожалению, пока информация только появилась, у нас нет пока комментария на этот счет", - сказали в дипмиссии.

1 мая стало известно, что еще 24 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Втюрина от должности "за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего".

Андрей Втюрин в 2007-2014 годах возглавлял службу безопасности Лукашенко, а в 2014 году был назначен заместителем госсекретаря Совбеза Белоруссии.

КГБ также сообщило об аресте за взятку генерального директора государственного оператора связи "Белтелеком" Сергея Сивоедова. В пресс-релизе ведомства говорится, что он получил взятку от гражданина РФ в 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

По месту жительства Сиводедова обнаружено и изъято 470 тысяч долларов США, полученных "по иным эпизодам взяточничества". Наложен арест на три его квартиры в Минске, в том числе оформленные на подставных лиц, а также на земельный участок с жилым домом в Минском районе.

"В консульский отдел посольства России официально уведомления об аресте российских граждан пока не поступало", - сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

Втюрин "вырастил" Колю Лукашенко

Андрей Вюрин дольше других (семь лет) возглавлял службу безопасности Александра Лукашенко: за годы его правления в службе сменилось 12 руководителей, и некоторые не продержались на посту и года, отмечает Русская служба ВВС. О Втюрине также говорят, что младший сын Лукашенко Коля "вырос у него на руках".

За последний месяц Втюрин стал вторым человеком из ближнего окружения президента Лукашенко, который оказался под следствием. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении первого вице-президента Национального олимпийского комитета Андрея Асташевича, который много лет играл в хоккей в одной тройке с Лукашенко. Вскоре после появления данной информации Асташевича в НОК сменил Виктор Лукашенко.

Втюрин, как и Асташевич, входил в оргкомитет по подготовке проведения Европейских игр в Минске. "Их дела не связаны между собой", - сказал информированный источник.

"Белорусский партизан" называет Втюрина "одним из самых преданных членов лукашенковской гвардии".

Президент Александр Лукашенко испытывал к Втюрину самое высокое доверие, а "Наша Нива" включала его некоторое время назад в топ-10 самых влиятельных белорусов.

Накануне отставки, в 2014 году, белорусские СМИ включали Втюрина в топ-10 самых влиятельных людей в стране. Сама отставка последовала якобы после того, как до президента Белоруссии смог дозвониться пранкер Вован, писала "Новая газета". Последний представился сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича и попросил для отца политического убежища.

Лукашенко обещал встретить Януковича "в любой точке". После того, как запись пранка попала в интернет, президент Белоруссии уволил адъютанта и руководителя службы правительственной связи, а Втюрина, учитывая его личную преданность, перевел в совбез.

The Bell пишет, что громкие аресты в Белоруссии - продолжение крупнейшего за последнее время конфликта Минска с Москвой, начавшегося из-за требований России об интеграции. Вloomberg ранее писало, что такой путь открывает для президента РФ Владимира Путина возможность остаться на посту после 2024 года, не нарушая Конституцию.

30 апреля Путин назначил экс-губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева новым российским послом в Белоруссии вместо Михаила Бабича, который раздражал Лукашенко. "Коммерсант" со ссылкой на источники писал, что за неделю до перестановки белорусский лидер пообещал Путину начать интеграцию при условии, что Бабич будет отозван.

От редакции: Смешная сумма для России Путинской. И дать столько на руку со стороны расеянских буржуев - дело простое, почти незаметное. Тут вон, миллионами ворочают, и буржуазная Фемида на это не обращает никакого внимания - ведь вся страна видела, как воровка Васильева из "Оборонсервиса", ничего за это, за коррупционно-ёмкую торговлю землями Минобороны, кроме суда и парочки месяцев пересылки не получила. И к подельникам её было проявлено Фемидой всё то же снисхождение. А потом ещё, после путинской амнистии (в честь юбилея Великой Победы!), получают назад всё "честно заработанное", то есть те самые миллионы, драгоценности, предметы роскоши. И продожают элитное житие своЕ, смеясь над плебсом и его законами, которые касты сердюковых не касаются...

Но не таков Лукашенко - никакого снисхождения даже к "своим", будь ты хоть Аристотель, воспитывавший президентского сына, а закон и тебе писан. После серии коррупционных скандалов в ФСБ, КГБ (и звучание-то правильное) кажется образчиком защиты интересов трудового народа, взяточничать "над" которым, водить "вась-вась" с российскими буржуями за спиной честно труящихся, занимая неприкосновенные посты в Совбезе, - не позволено никому. Кстати, и околопутинским олигархам вроде Керимова (пытавшегося со своим Уралкалием прибрать белорусскую "дочку") - не позволено, его менеджеребцов легко ловят и сажают те же бдительные товарищи из КГБ.

Д.Ч.

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