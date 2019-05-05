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Московский листок

В ДНР продолжается война: украинская ДРГ обезврежена

Опубликовано 05.05.2019 в разделе комментариев 1

днр всу
В ДНР продолжается война: украинская ДРГ обезврежена

Украинские военные попытались проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), приводит Донецкое агентство новостей заявление Народной милиции республики. Военнослужащие ДНР предотвратили попытку, сообщает ведомство. 

Как говорится в сообщении, в ходе завязавшегося боя ранение получил один украинский военный. «Диверсанты <…> бежали, бросив раненого сослуживца на месте боестолкновения», — сообщает ведомство. Народная милиция отмечает, что военнослужащие ДНР эвакуировали раненого украинского силовика. Ему оказали медицинскую помощь, но военный скончался от полученного ранения. 

Инцидент произошел на участке линии разграничения сторон к югу от Донецка, уточняет агентство.

Отметим, что последнее боестолкновение в ДНР было отмечено и случаем героизма со стороны ополченцев. 

В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ 20 апреля, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР. 

Санинструктор, младший сержант Лилия Эгaмбеpдиева (Mакcименко) погибла, спасая жизнь других: 23-летняя девушка вызвала огонь на себя.

Во время боя санинструктор оказывала помощь раненным ополченцам. Заметив, что противник пытается приблизиться к позициям, она приняла решение вступить в бой. Переместившись в сторону от места, где находились раненные, Эгамбердиева приняла огонь на себя, обстреляв противника из автомата, не дав противникам обойти позицию бойцов ВС ДНР с фланга. 

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Санинструктор вызвала в ДНР огонь на себя, чтобы остановить наступление карателей 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик2554 написал 05.05.2019 16:16
По обе стороны фронта Заградительные отряды из сионистов из Хайфы?
Во время Второй мировой заградительные банды из НКВД тоже были сплошь из сионистов?
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