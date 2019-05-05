В ДНР продолжается война: украинская ДРГ обезврежена

Украинские военные попытались проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), приводит Донецкое агентство новостей заявление Народной милиции республики. Военнослужащие ДНР предотвратили попытку, сообщает ведомство.

Как говорится в сообщении, в ходе завязавшегося боя ранение получил один украинский военный. «Диверсанты <…> бежали, бросив раненого сослуживца на месте боестолкновения», — сообщает ведомство. Народная милиция отмечает, что военнослужащие ДНР эвакуировали раненого украинского силовика. Ему оказали медицинскую помощь, но военный скончался от полученного ранения.

Инцидент произошел на участке линии разграничения сторон к югу от Донецка, уточняет агентство.

Отметим, что последнее боестолкновение в ДНР было отмечено и случаем героизма со стороны ополченцев.

В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ 20 апреля, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Санинструктор, младший сержант Лилия Эгaмбеpдиева (Mакcименко) погибла, спасая жизнь других: 23-летняя девушка вызвала огонь на себя.

Во время боя санинструктор оказывала помощь раненным ополченцам. Заметив, что противник пытается приблизиться к позициям, она приняла решение вступить в бой. Переместившись в сторону от места, где находились раненные, Эгамбердиева приняла огонь на себя, обстреляв противника из автомата, не дав противникам обойти позицию бойцов ВС ДНР с фланга.

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