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Московский листок

Исламисты в Идлибе объединяются и наращивают силы

Опубликовано 05.05.2019 в разделе комментариев 0

терроризм сирия исламизм
Исламисты в Идлибе объединяются и наращивают силы

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что в Идлибской зоне боевики объединяются под командованием «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусры», организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости». 

По его словам, в последнее время в районе населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта увеличилось количество боевиков, которые принадлежат к различным незаконным вооруженным формированиям. В связи с этим Россия опасается, что боевики готовятся к наступлению на город Хама, уточнил Купчишин. 

На настоящей момент Идлиб — последняя сирийская провинция, которая находится под контролем террористов. Ранее сообщалось, что Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в Сирии. 

«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Напомним, 9 марта глава «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммад аль-Джулани получил осколочное ранение головы в сирийском городе Идлиб и впал в кому. В тяжелом состоянии его доставили в больницу города Антакья на юге Турции. Он перенес операцию на голове. 

В свою очередь ещё 28 мая 2016-го года в Госдуме заявили о необходимости расширить боевую операцию РФ в Сирии: ВКС должны были начать односторонние удары по боевикам "Джабхат ан-Нусры" (террористическая группировка запрещена в России). К этому призвал глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов. 

По словам Комоедова, пока Россия ждала от США ответа по поводу совместных действий, "Джабхат ан-Нусра" смогла перегруппировать силы.

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