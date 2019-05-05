Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Самозванец Гуаидо признал невозможность военного переворота в Венесуэле

Опубликовано 05.05.2019 в разделе комментариев 0

сша кризис венесуэла чависты
Самозванец Гуаидо признал невозможность военного переворота в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции, провозгласивший себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post заявил, что попытка свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предпринятая 30 апреля, провалилась. Причиной этому, по словам политика, стала недостаточная поддержка со стороны военных. Как признался Гуайдо, он рассчитывал на то, что Мадуро самостоятельно сложит свои полномочия после того, как военные начнут массовый переход на сторону сил оппозиции. 

«Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию», — отметил оппозиционер. 

30 апреля Гуайдо объявил о начале «финальной стадии операции «Свобода», которая, с его точки зрения, должна была «покончить с узурпацией власти» в Венесуэле. Это спровоцировало новые массовые акции протеста в Каракасе, которые перешли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы 30 апреля и 1 мая сдерживали участников демонстрацией, а в некоторые моменты даже применили слезоточивый газ. Всего в беспорядках пострадали несколько десятков человек.

Напомним, 1 мая Объединённая Коммунистическая партия прямо с митинга послала из России слова поддержки народу и правительству Боливарианской Республики Венесуэла - на фоне очередной попытки путча, организованного отщепенцами, которыми руководит Вашингтон: "Государственные преступники, прекрасно видя, что у них ничего не получается, что народ отвергает их, перешли от политических интриг и экономического саботажа к попытке организовать вооруженный мятеж по приказу из Белого дома. Но и в этот раз у них ничего не выйдет. Боливарианские Вооруженные Силы и народное ополчение остаются верны заветам бессмертного Уго Чавеса." 

Новости по теме:

Венесуэла не подлежит колонизации США, заявил Мадуро

Трамп "заказал" колумбийским мафиози президента Венесуэлы

Объединенная компартия осудила попытку переворота в Венесуэле

Уголовный процесс над самозванцем Гуаидо начался с сообщения Серпа 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
03.05.2019
Роботизация освободила труд или обогатила капитал?
Роботизация освободила труд или обогатила капитал?
04.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Самозванец Гуаидо признал невозможность военного переворота в Венесуэле (0)
Исламисты в Идлибе объединяются и наращивают силы (0)
В ДНР продолжается война: украинская ДРГ обезврежена (0)
Взятка в 150 тысяч долларов в Белоруссии непростительна даже бывшему охраннику Лукашенко (9)
День советской печати (4)
"Жесткие задержания": колыбель революции превратилась в сортир, где мочат остатки конституционных свобод (10)
Путинская РФ не отстаёт от Украины в осквернении захоронений героев Великой Отечественной (8)
Путин даст налоговый вычет за оздоровление (8)
Ленинградцы-узники Первомая признаны узниками совести (4)
Декоммунизация в Казахстане коснулась и "Бессмертного полка", как в РФ (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Про меня
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 13
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Украина головного мозга
Максим Калашников Максим Калашников: ГУБЕРНАТОР В РФ ДОЛЖНОСТЬ СОБАЧЬЯ
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 12
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss