Самозванец Гуаидо признал невозможность военного переворота в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции, провозгласивший себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post заявил, что попытка свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предпринятая 30 апреля, провалилась. Причиной этому, по словам политика, стала недостаточная поддержка со стороны военных. Как признался Гуайдо, он рассчитывал на то, что Мадуро самостоятельно сложит свои полномочия после того, как военные начнут массовый переход на сторону сил оппозиции.

«Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию», — отметил оппозиционер.

30 апреля Гуайдо объявил о начале «финальной стадии операции «Свобода», которая, с его точки зрения, должна была «покончить с узурпацией власти» в Венесуэле. Это спровоцировало новые массовые акции протеста в Каракасе, которые перешли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы 30 апреля и 1 мая сдерживали участников демонстрацией, а в некоторые моменты даже применили слезоточивый газ. Всего в беспорядках пострадали несколько десятков человек.

Напомним, 1 мая Объединённая Коммунистическая партия прямо с митинга послала из России слова поддержки народу и правительству Боливарианской Республики Венесуэла - на фоне очередной попытки путча, организованного отщепенцами, которыми руководит Вашингтон: "Государственные преступники, прекрасно видя, что у них ничего не получается, что народ отвергает их, перешли от политических интриг и экономического саботажа к попытке организовать вооруженный мятеж по приказу из Белого дома. Но и в этот раз у них ничего не выйдет. Боливарианские Вооруженные Силы и народное ополчение остаются верны заветам бессмертного Уго Чавеса."

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