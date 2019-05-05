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Московский листок

Советский ЗАЗ, как и Львовский автобусный завод - исчезает с карты Украины

Опубликовано 05.05.2019 в разделе комментариев 2

украина деиндустриализация индустрия автомир
Советский ЗАЗ, как и Львовский автобусный завод - исчезает с карты Украины

Запорожский автомобилестроительный завод продает 22 объекта, среди которых склады, помещения, цеха и оборудование. Украинское предприятие получило план санации, но все равно распродает имущество из-за долгов. Список выставленного на продажу опубликовали на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи. 

Общая стоимость лота — 419,3 миллиона гривен (более 15,6 миллиона долларов или миллиарда рублей). В декабре 2018 года в отношении Запорожского автозавода возбудили дело о банкротстве. Непокрытый убыток ЗАЗ к началу 2019 года превысил три миллиарда гривен. 

Украинская автомобильная корпорация, в которую входит предприятие, информировала, что завод находится в тяжелом положении по ряду причин — резкое падение внутреннего рынка новых машин, потеря внешних рынков сбыта, агрессивная конъюнктурная среда и многократно выросшие долги по валютным кредитам. В 2018 году Запорожский автомобилестроительный завод сократил производство почти в 13 раз.

А во Львове, на очередной сессии Львовского городского совета, тоже недавно рассматривалось решение о демонтаже главных корпусов Львовского автобусного завода. Об этом 5 апреля сообщил сайт VARTA.

Львовский автобусный завод прекратил свою деятельность в 2014 году. В феврале 2018 года был опубликован проект постановления Львовской городской рады, который предусматривает выделение средств на выкуп предприятия с целью его дальнейшего восстановления.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: ЗАЗ, как и Львовский
Д.Ч. написал 05.05.2019 17:49
ну кого вы смешите))) электромобили составляют отчаянное меньшинство в автопарке мира. дело не в технологиях, а в госполитике, которая предпочла иностранщину отечественным машинам - а вот Сталин делал иначе, он выкрадывал даже ученых, чтобы поднимать У СЕБЯ отрасли!
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ЗАЗ, как и Львовский
исчезает с карты написал 05.05.2019 17:38
Советский ЗАЗ, как и Львовский автобусный завод - исчезает с карты Украины
- закономерный процесс. вовремя не перешли на новые технологии - вот результат. все уже переходят на электромобили.
тупость и инерция это тормоз.
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