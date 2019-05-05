Советский ЗАЗ, как и Львовский автобусный завод - исчезает с карты Украины

Запорожский автомобилестроительный завод продает 22 объекта, среди которых склады, помещения, цеха и оборудование. Украинское предприятие получило план санации, но все равно распродает имущество из-за долгов. Список выставленного на продажу опубликовали на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.

Общая стоимость лота — 419,3 миллиона гривен (более 15,6 миллиона долларов или миллиарда рублей). В декабре 2018 года в отношении Запорожского автозавода возбудили дело о банкротстве. Непокрытый убыток ЗАЗ к началу 2019 года превысил три миллиарда гривен.

Украинская автомобильная корпорация, в которую входит предприятие, информировала, что завод находится в тяжелом положении по ряду причин — резкое падение внутреннего рынка новых машин, потеря внешних рынков сбыта, агрессивная конъюнктурная среда и многократно выросшие долги по валютным кредитам. В 2018 году Запорожский автомобилестроительный завод сократил производство почти в 13 раз.

А во Львове, на очередной сессии Львовского городского совета, тоже недавно рассматривалось решение о демонтаже главных корпусов Львовского автобусного завода. Об этом 5 апреля сообщил сайт VARTA.

Львовский автобусный завод прекратил свою деятельность в 2014 году. В феврале 2018 года был опубликован проект постановления Львовской городской рады, который предусматривает выделение средств на выкуп предприятия с целью его дальнейшего восстановления.

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