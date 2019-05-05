Чудо путинской авиации, "Суперджет" может сбить обыкновенная молния...

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100 ("Сухой Суперджет 100"), следовавший в Мурманск, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. После посадки лайнер загорелся. 13 человек погибли при пожаре самолета в аэропорту, более десяти человек пострадали, передает ТАСС.

"По нашим данным, медицинская помощь понадобилась более [чем] 10 пострадавшим", - сказал источник агентства в медицинских службах. Ранее в экстренных службах сообщали о шести пострадавших. Точное число жертв не приводится, источники признают, что оно может возрасти. Всего на борту было 73 пассажира и шесть членов экипажа.

"Самолет совершил вылет в 17:50 по Москве, после этого запросил экстренную посадку и начал разворот, попытался сесть, с первого раза попытка была неудачной, самолет пошел на второй круг и совершил жесткую посадку", - сказал источник.

Основная версия возгорания на борту самолета "Сухой Суперджет 100" в столичном аэропорту Шереметьево - попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах. "Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - сказал источник.

В Мурманске "Сухой Суперджет" c бортовым номером RA-89098 рейса SU-1492 должен был приземлиться в 20:35. Власти Мурманской области направили психологов в аэропорт регионального центра для оказания помощи родственникам пассажиров.

Аэропорт "Домодедово" задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов с учетом инцидента в Шереметьеве.

Пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета, сообщили в экстренных службах.

По его словам, после вылета из Москвы в Мурманск один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла, о чем доложил экипажу, который принял решение вернуться в Шереметьево.

Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, новый, был произведен в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли. "Самолет компании "Аэрофлот" имел серийный номер 95135 и серийный номер RA-89098", - сказал источник. Он выпущен и изготовлен в 2018 году", - сказал источник.

Представители Ространснадзора выехали в московский аэропорт Шереметьево для изучения ситуации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту возгорания самолета. Также на место происшествия выехали следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Напомним, в «2012-м году в Известиях» прошла публикация, о том, что в центре подготовки авиаперсонала ГСС в Жуковском на тренажере была смоделирована ситуация, приведшая к катастрофе. Результаты моделирования показывают, что виноваты летчики. Но, как утверждается в МК (14.05.2012, статья «В Индонезию улетел совсем другой суперждет»), все с точностью наоборот.

«Выглядело моделирование катастрофы следующим образом: самолет после того, как уже обогнул гору и вышел на равнину, запросил снижения высоты. В этом случае действия пилотов становятся обоснованными, все встает на свои места и выглядит вполне логично: плохая погода, на борту люди, самолет вскоре собирается садиться, а чтобы во время посадки лучше видеть полосу и безопасно приземлиться, экипаж запрашивает снижение. Однако по какой-то причине самолет вдруг разворачивает на 150 градусов.

От редакции: В общем-то ни молния, ни экстренная посадка не являются чем-то сверхординарным для любого самолёта: экипажи учат этому долго и настойчиво, при разных погодных условиях, на тренажёрах и наяву, просчитывая любые комбинации, а уж что касается молний... Была такая многообещающая книга у того самого Гранина, который потом стал не просто шестидесятником, воспевающим научные дерзания, а либералом и убеждённым антисоветчиком - "Иду на грозу". С необычайной быстротой и экранизацию сделали, двухсерийный чёрно-белый фильм с участием Василия Ланового.

Так вот, и в нём, и в книге (вторая половина 1950-х, но уже после ХХ съезда) - как раз и решалась проектировщиками проблема попадания молнии в самолёт - и она была решена! Более чем полвека назад. А тут вдруг нате: такой гениальный "суперджет" стараниями путиномики (ОАК) изобрели - что первая же молния выводит из строя всю электронику! Почему только у него? Ну, потому что галоши не летают - да-да, те самые никудышные галоши, о которых говорил Путин, делают при нём, в РФ, а не в СССР. "И не надо спорить!" И вот новые галоши, путинской отливки - гораздо хуже советских, которые летали и будут летать сквозь грозы и молнии. Почитал бы Путин, что ли, того самого Гранина, которому орден вручал...

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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