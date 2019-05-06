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Московский листок

Врачу, исцелися сам!

Опубликовано 06.05.2019 автором в разделе комментариев 0

кино митина фестиваль
Врачу, исцелися сам!

Наша соотечественница Ольга Львова, бывшая журналистка радио «Свобода» и телеканала «Культура», ныне  живущая и работающая в США, сняла «Людно внутри»   -   чрезвычайно простую и сдержанную по форме, но при этом пугающую и леденящую кровь  ленту о психотерапевте и социальном работнике Карен Маршалл, изучающей диссоциативное расстройство личности.  

При том, что это психическое расстройство встречается крайне редко, складывается ощущение, что у Карен отбою нет от пациентов разных полов и возрастов. 

Фильм состоит из монологов самой Карен и её диалогов с пациентами во время сеансов психотерапии.  Один и тот же человек  у тебя на глазах в течение нескольких минут называет себя разными именами, разговаривает разными голосами, меняет гендерную самоидентификацию, говорит о себе в третьем лице и множественном числе, преображается внешне.  Неподготовленному зрителю поначалу кажется, что это какая-то идиотская игра, и вообще «дурят нашего брата».  Потом начинаешь потихоньку привыкать к переключению личностей в одном физическом теле и  лихорадочно вспоминать, есть ли у тебя самого подобные знакомые:  каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось говорить о ком-то «как два разных человека», имея в виду  не психические расстройства, а присущую homo sapiens sapiens способность меняться под влиянием обстоятельств, внешних или внутренних потрясений,  длительной эволюции взглядов и поведения, полного перерождения в результате деградации или, наоборот, катарсиса.   В психиатрическом киноисследовании Львовой мы видим людей, в оболочке которых уживаются сразу несколько особей, и несмотря на то, что они абсолютно спокойны, шутят перед камерой,  ведут неспешные беседы,  спина покрывается липким потом от ощущения абсурда происходящего на экране.  Противоречие между скупыми средствами художественной выразительности  (их, собственно, практически и нет вовсе   -   в кадре только говорящий человек)  и силой эмоционального воздействия и давления  на психику зрителя  пугающе велико.  

Чувство тревоги и дискомфорта у зрителя идут по нарастающей и достигают кульминации в тот момент, когда понимаешь, что сама психотерапевт Карен Маршалл   точно так же страдает диссоциативным расстройством личности, как и её пациенты    -   на протяжении  часового  фильма она называет себя разными именами и гораздо чаще употребляет по отношению к себе местоимение «мы», нежели «я».   Бывший директор центра секс-меньшинств в Сан-Диего, человек со сбитой гендерной самоидентификацией, неопределённой сексуальной ориентацией  (в кадре появляется и «супруга»  Карен),  сообщающая  о себе совершенно взаимоисключающие сведения,  становится привлекательным собеседником для себе подобных, но  вот целительный эффект от подобного общения под большим вопросом.  На ММКФ-овской пресс-конференции перед приехавшей в Москву Карен  стояла табличка с несколькими именами: Karen Marshall, Rosalee, Three, One   -   к вящему удивлению журналистов.   

«У нас просто недостаток жилплощади, поэтому пришлось все эти личности запихнуть в одно тело»,     -  попыталась объяснить природу своего состояния Карен, которой хочется посоветовать  бессмертное «Врачу, исцелися сам!»   



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