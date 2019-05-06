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Московский листок

Вот и все что было

Опубликовано 06.05.2019 автором в разделе комментариев 0

протест митинг
Вот и все что было

Вот и все что было, ты как хочешь это назови… Можно громко назвать Народным маршем, о котором было заявлено в ФБ в группе Russian list of lustration… Представляете, народный марш!.. А можно назвать это просто позором, на который явились в лучшем случае десяток товарищей туманной политической ориентации, немного журналистов и пяток полицейских, которым очень хотелось кого-нибудь повязать, но вязать было решительно некого и не за что. Разве что группу серповцев во главе с Гошей Тарасевичем, только кто же их повяжет, они у нас почти как памятник Пушкину, который молча взирал на происходящее и ему, певцу свободы, было за все это стыдно и мучительно больно…

Для сравнения прикладываю фото майского митинга 2012 года на Болотной, который я снимал семь лет назад, и фото митинга в Лондоне, который я снимал меньше месяца назад. Почувствуйте разницу.

Зато на Пушкинской вовсю шпиндиляет фонтанчик, рабочие возводят какую-то исполинскую конструкцию, не иначе как к параду, а японские товарищи при большом скоплении восторженных зрителей исполняют что-то по-японски и  а капелла, то есть без музыки. Что впечатляет куда больше позорного оппозиционного мероприятия.

Видимо, все у нас хорошо, даже просто отлично...  Еще фото тут.



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