В студии Максима Калашникова – глава лесной программы Фонда дикой природы Николай Шматков. Как китайцы пользуется нищетой, безработицей и коррупцией в РФ? Как уничтожаются уникальные леса в Приморье и Забайкалье? И что делать?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Китайцы и чиновники опустошают Сибирь и Дальний Восток
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Ч написал 06.05.2019 01:10