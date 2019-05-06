Китайцы и чиновники опустошают Сибирь и Дальний Восток В студии Максима Калашникова – глава лесной программы Фонда дикой природы Николай Шматков. Как китайцы пользуется нищетой, безработицей и коррупцией в РФ? Как уничтожаются уникальные леса в Приморье и Забайкалье? И что делать?



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться читайте нас в Я.Новости