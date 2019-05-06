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Московский листок

Китайцы и чиновники опустошают Сибирь и Дальний Восток

Опубликовано 06.05.2019 в разделе комментариев 1

В студии Максима Калашникова – глава лесной программы Фонда дикой природы Николай Шматков. Как китайцы пользуется нищетой, безработицей и коррупцией в РФ? Как уничтожаются уникальные леса в Приморье и Забайкалье? И что делать?



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Всего комментариев к статье: 1
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Что делать
Ч написал 06.05.2019 01:10
Сибирь и Дальний Восток нужно сдать в аренду Китаю, поскольку россияне их все равно не осваивают, поскольку не хотят работать, да и не умеют ничего делать, а могут только бухать, пердеть в инете и обвинять нормальных, успешных и уважаемых людей во всех своих проблемах и бедах. Сдача же земель в аренду Китаю может принести прибыль в бюджет
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