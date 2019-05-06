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Московский листок

Запорожский автозавод пошел с молотка

Опубликовано 06.05.2019 в разделе комментариев 1

завод банкрот
Запорожский автозавод пошел с молотка

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия (или благодаря ему), распродает свое имущество. Список выставленного на продажу опубликован на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.

На продажу выставлено 22 объекта имущества, среди которых склады, помещения, цеха, котельные и другое. Общая стоимость лота - 419,3 млн гривен ($15,8 млн).

Корпорация "Укравто", в которую входит ЗАЗ, сообщала, что основными факторами, обусловившими тяжелое положение, стали резкое падение внутреннего рынка новых автомобилей, потеря внешних рынков сбыта, агрессивная конъюнктурная среда и многократно выросшие в связи с резкой девальвацией гривны долговые обязательства по валютным кредитам. В 2018 году ЗАЗ сократил производство почти в 13 раз - до 131 единиц - преимущественно за счет практически полного прекращения выпуска легковых автомобилей. Непокрытый убыток ЗАЗ к началу текущего года составил 3,248 млрд гривен ($122,5 млн).

***

Казалось бы, уж больше пяти лет прошло, как Украина освободилась от всяческой зависимости от России, пора бы и процвесть, а все никак... 130 "запоорожцев" в год - это просто уже позор какой-то. Хотя, наверно, москали клевещут, и на самом деле это перемога. В конце концов, запорожское казачество передвигалось на волах, и ничего.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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фывфыв
фывфыв написал 06.05.2019 01:18
Казалось бы, уж больше пяти лет прошло, как Украина освободилась от всяческой зависимости от России, пора бы и процвест----У них президенты комуняки и жиды.Ваше бездарное дебильное племя и там заседает,что в рф.Просто вы дебилы даже трусы шить неумеете скорее всего.
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