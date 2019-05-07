От детей до собак. Полиция ищет как докопаться к левым активистам

4 мая 2019 года в Москве прошел съезд Революционной Рабочей партии

Одна из делегаток съезда, известная активистка рабочего движения, Галина Дмитриева, придя домой, узнала от старшей по дому, что в её квартиру в её отсутствие ломилась полиция. По официальной версии - полиция пришла потому, что в доме, видите ли, громко лаяла собака.

Отметим, что зоозащитной полиции, расследующей как хозяева обращаются с животными в РФ пока ещё, слава богу, нет. А беспокойство соседей шумом начинает преследоваться после 11 вечера, да и то, в реале полицейских приходится мотивировать на подобные визиты очень долго.

В общем, ситуация была бы смешной, если бы не одно достаточно серьёзное обстоятельство. Полицейские заявляются к Галине Дмитриевой не первый раз. Причём, с чем бы полицаи не приходили, в итоге дело кончалось навязчивым интересом к ее детям.

Во время её участия в кампании против банкротства "АвтоВАЗа" у неё уже пытались по надуманным причинам изымать детей. Дети провели в приюте около суток и были возвращены матери после того, как "подвиг" детозащитников получил широкую общественную известность.

Последняя серия наездов детозащитничков в семью Дмитриевой началась после того, как Дмитриева была задержана во время марша Антикапитализм-2017.

В тот же вечер неизвестные Дмитриевой люди вызвали полицию, заявив, что в её квартире плачут дети. Спустя несколько дней вызов неизвестными в полицию повторился. Затем по сигналу из полиции подтянулась детозащита. Далее визиты продолжились в течении нескольких месяцев. Обычно эти визиты практически совпадали по времени с общественными мероприятиями.

Есть подозрения, что если бы Дмитриева (во избежании подобных инцидентов) не была бы вынуждена взять детей на съезд с собой, детей бы постарались изъять из дома, как безнадзорных.