Жертвами катастрофы "Суперджета" в Шереметьево стал 41 человек

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.
"41 человек погиб", - сказала она. Выжили, по ее словам, 37 человек, четверо из них - члены экипажа. Всего на борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа.
Марковская отметила, что 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта, пять госпитализированы.
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший регулярный рейс из Москвы в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку в Шереметьево. Во время жесткого приземления у лайнера сломались стойки шасси и вспыхнули двигатели.
Самый Бл Смелый написал 06.05.2019 10:19
9 мая выходим бл. с травматами, ломами, бензином и керосином.
Иначе подохнем поодиночке!
Генерал очевидность написал 06.05.2019 10:18
Генерал очевидность написал 06.05.2019 10:17