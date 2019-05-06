Жертвами катастрофы "Суперджета" в Шереметьево стал 41 человек

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

"41 человек погиб", - сказала она. Выжили, по ее словам, 37 человек, четверо из них - члены экипажа. Всего на борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Марковская отметила, что 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта, пять госпитализированы.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший регулярный рейс из Москвы в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку в Шереметьево. Во время жесткого приземления у лайнера сломались стойки шасси и вспыхнули двигатели.