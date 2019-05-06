Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Жертвами катастрофы "Суперджета" в Шереметьево стал 41 человек

Опубликовано 06.05.2019 в разделе комментариев 3

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

"41 человек погиб", - сказала она. Выжили, по ее словам, 37 человек, четверо из них - члены экипажа. Всего на борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Марковская отметила, что 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта, пять госпитализированы.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший регулярный рейс из Москвы в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку в Шереметьево. Во время жесткого приземления у лайнера сломались стойки шасси и вспыхнули двигатели.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Самый Бл Смелый написал 06.05.2019 10:19
П идар аса путина в ж опу еб ать ломом. Бл я пожизненнно.
9 мая выходим бл. с травматами, ломами, бензином и керосином.
Иначе подохнем поодиночке!
Ответить
Re:
Генерал очевидность написал 06.05.2019 10:18
Не поднимать пенсионный возраст они правда тоже гарантировали
Ответить
(без названия)
Генерал очевидность написал 06.05.2019 10:17
летайте рашко-корытами, дорогу в рай вам гарантировал пуйло с гундяем
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
03.05.2019
Китайцы и чиновники опустошают Сибирь и Дальний Восток
Китайцы и чиновники опустошают Сибирь и Дальний Во...
06.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Минимум трое рабочих погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае (0)
Лето не начиналось, а в Курганской области ЧП: лесные пожары (0)
Димон Тосканский внедрит учёт и контроль в ходе мусорной реформы во все регионы (0)
Жертвами катастрофы "Суперджета" в Шереметьево стал 41 человек (3)
Китайцы и чиновники опустошают Сибирь и Дальний Восток (6)
Запорожский автозавод пошел с молотка (6)
Вот и все что было (1)
Врачу, исцелися сам! (7)
Чудо путинской авиации, "Суперджет" может сбить обыкновенная молния... (14)
Советский ЗАЗ, как и Львовский автобусный завод - исчезает с карты Украины (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 16
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 15
Дарья Митина Дарья Митина: ...............
Максим Калашников Максим Калашников: Китайцы и чиновники опустошают Сибирь и Дальний Восток
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 14
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss