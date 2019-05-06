Димон Тосканский внедрит учёт и контроль в ходе мусорной реформы во все регионы

Поручение создать такую систему учета дал премьер-министр Дмитрий Медведев, исполнители - Минприроды, Минкомсвязи и Российский экологический оператор. Первый отчет о проделанной работе они должны будут представить в середине октября этого года.

Кроме того, премьер-министр поручил также к середине января 2021 года собрать по всей стране данные о мощностях и местах размещения "объектов по сбору, обработке, утилизации, размещению отходов и маршрутах их транспортировки".

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий в правительстве "мусорную реформу", рассказывал "РГ", что сегодня только 6-7 процентов отходов в России перерабатывается. "Поэтому наша главная задача на ближайшие шесть лет - повысить уровень переработки отходов до 36 процентов", - говорил он.

К 2024 году Минпромторг рассчитывает организовать в России строительство более 200 заводов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), что по оценкам ведомства, поможет решить проблему мусорных полигонов и наладить переработку 60 процентов мусора.

От редакции: А вы-то, дорогие читатели, помните, как ругали Советскую позднюю власть за "заорганизованность", за бюрократизм. Партократов тех самых... Которые потом стали отцами и дедушками олигархов, не меняя прописки, но поменяв формацию - проживая всё на той же Рублёвке. Так вот, если помните и "Прожектор перестройки" - он высвечивал самые никудышные фрагменты плановой экономики и поднимал их на всеобщее обозрение, критикуя отсталость (тот самый бюрократизм). Но вот представить себе, что либерал-реформаторы додумаются до учёта мусора - не до быстрой сортировки и переработки, думаю, никто из младодемократов на советском ещё телеке не смог бы. Это какой-то абсурд - но он не абсурднее уничтожения "санкционки".

Буржуазное государство во-первых обросло бюрократическим аппаратом, который численно и в соотношении с населением - свирепо превосходит то, что имелось и критиковалось в СССР. Во-вторых уровень благосостояния распухшего чиновничьего аппарата оторвался от уровня трудового народа так сильно, как в 1988-89-х годах и не мечтали реформатры. Сейчас чиновников на душу населения гораздо больше и живут они гораздо лучше, чем "при совдепии"! И за что же боролись демократы? За внедрение учёта и контроля путём мусорной реВОРмы - на свалки? Где вы, острые язычки перестройки? Пошутили бы на эту шикарную тему, постебались бы?.. Политковский, ау!.. Александр Любимов!.. Либерал-реформатор - у кучи мусора, занятый его учётом и контролем за... нет, не сортировкой и утилизацией, а за закапыванием в землю. Под Архангельском пытаются этому помешать - и либерал-реформаторы туда шлют ОМОН.

Д.Ч.

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