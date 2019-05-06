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Московский листок

Лето не начиналось, а в Курганской области ЧП: лесные пожары

Опубликовано 06.05.2019 в разделе комментариев 0

пожары лес курган
Лето не начиналось, а в Курганской области ЧП: лесные пожары

Десять человек пострадали при пожарах в Курганской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах региона. "По предварительным данным, от природных пожаров в регионе пострадали десять человек, часть из них госпитализирована", - сказал собеседник агентства. 

По данным управления СК РФ по Курганской области, в результате пожара в деревне Ордина Белозерского района погибла женщина 1932 года рождения. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков ввел режим ЧС на территории всей области из-за участившихся природных пожаров. 

В Курганской области несколько дней бушуют природные пожары, в четырех районах и областном центре введен режим чрезвычайной ситуации. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 162 возгорания, их тушат 455 человек, задействовано более 110 единиц техники. 

Уничтожено и повреждено 84 здания, предотвращено распространение огня на более чем 900 жилых домов с населением 2,5 тыс. человек. Власти ограничили доступ населения в леса, возбуждено несколько уголовных дел.

Отметим, что и в Забайкалье пожары лютуют. Посетивший недавно погорельцев Путин особо отметил, что пожоги травы говорят о недостаточном информировании людей о последствиях, и призвал заняться соблюдением противопожарного режима. 

— Приближаются майские праздники, когда люди устраивают пикники. Конкретно здесь, в Чите, не до пикников, конечно. Но необходимо провести работу о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Конечно, есть люди, которые специально поджигают, но это говорит о том, что мы плохо работаем в части информирования населения, — отметит Путин.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов рассказал президенту, что сумма ущерба, нанесенного пожарами, уже достигла 1 миллиарда рублей. В их числе 323 миллиона — это стоимость потерянного жилья и имущества.  

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