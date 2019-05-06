Минимум трое рабочих погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

На химзаводе в Пермском крае произошел взрыв в одном из цехов, есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС. "В цехе по производству аммиака ОАО "УПК Уралхим" филиал "Азот" в городе Березники произошел инцидент при производстве ремонтных работ, погибли трое рабочих", - сказали в главке. Уточняется, что взрыв произошел во время сварочных работ.

Инцидент не повлиял на технологический процесс на предприятии, угрозы экологии и населению нет, заявляют в МЧС.

Позже СК сообщил о том, что в связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело.

Березниковский "Азот" производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, кристаллический нитрит натрия. На заводе сообщили, что инцидент не повлиял на его работу.

Разрушающаяся и изнашивающаяся советская индустрия всё чаще прибирает жизни рабочих по всей Путинской России. Так, 4 апреля в Нижегородской области при проведении работ по демонтажу металлоконструкций в цехе завода "Дзержинскхиммаш" произошло обрушение стены. В итоге смертельные травмы получил водитель погрузчика и еще один человек.

Тело погибшего водителя погрузчика извлечено из-под завалов, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. Позднее был обнаружен еще один погибший, передает ТАСС.

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