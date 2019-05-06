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Московский листок

Порошенко ждут завтра в генпрокуратуре

Опубликовано 06.05.2019 в разделе комментариев 0

украина евромайдан
Порошенко ждут завтра в генпрокуратуре

Петр Порошенко вызван на допрос в генпрокуратуру Украины во вторник, 7 мая, в рамках расследования дел евромайдана, сообщил "Интерфаксу" начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. 

"Подтверждаю, что Порошенко вызывается завтра на допрос - 7 мая на 10 утра", - сказал Горбатюк. 

Он уточнил, что это второй по счету допрос главы государства в качестве свидетеля в рамках расследования уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных во время майдана.

Напомним, в окружении победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского ещё 23 апреля пообещали рассказать «правду» о начале военных действий на юго-востоке страны. 

Как написал в своем блоге на портале «Обозреватель» член команды политика Иван Апаршин, общественности раскроют данные о событиях в Дебальцево и Иловайске в 2014 году. «Никто не собирается ничего ни от кого прятать», — отметил он.  

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