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Московский листок

Пригожинский "Московский школьник" кормит наших детей просроченными "комбикормами"

Опубликовано 06.05.2019 в разделе комментариев 1

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Пригожинский "Московский школьник" кормит наших детей просроченными "комбикормами"

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям по итогам проверки комбината питания "Московский школьник" выявило несколько нарушений регламента Таможенного союза. Ранее сообщалось, что деятельность "Московского школьника" контролирует приближенный к президенту РФ бизнесмен с "африканскими амбициями" Евгений Пригожин, получивший прозвище "повар Путина". 

Информация об итогах проверки содержится в Едином реестре проверок. Компанию, которая связаная с Пригожиным, уличили в поставках продукции с истекшими сроками годности, а также в нарушении правил производства, перевозки и реализации продукции. Также были выявлены нарушения при хранении сырья и компонентов, используемых при производстве пищевой продукции, пишет "МБХ медиа". 

Это уже не первый за год случай, когда государственные службы выявляют нарушения в работе компаний Пригожина. Ранее Роспотребнадзор обнаружил сбои в работе системы вентиляции комбината питания "Конкорд". 

В рамках проверки Роспотребнадзор выписал два штрафа по статье 6.4 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Тысячу рублей штрафа должно заплатить неназванное должностное лицо, еще 10 тысяч рублей - сама компания. 

Добавим, с 18 апреля в отношении "Московского школьника" проводится еще одна проверка, которая будет завершена 22 мая. Также две внеплановых проверки на комбинате проводились в феврале 2019 года. Всего же с февраля 2017-го в отношении "Московского школьника" проводилось 25 различных проверок, однако работа комбината по-прежнему вызывает много вопросов. 

О поставках некачественной пищи в детские учреждения Москвы заговорили после того, как в конце 2018 года стало известно о массовом заражении дизентерией в детских садах. Тогда под предлогом распространения ОРВИ закрыли на карантин детский сад при школе номер 2051, но в Сети появилась информация, что речь идет об эпидемии дизентерии, распространившейся как минимум в нескольких детсадах и вызванной некачественными продуктами. На следующий день в СМИ появилась информация о том, что в саду отравились 70 детей. Вскоре на карантин закрыли еще несколько детских учреждений, а в соцсетях появилось сообщение о том, что врачи, осматривавшие пострадавших посетителей детсадов, якобы ставят детям некорректные диагнозы, чтобы скрыть реальную картину происходящего. 

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование массового заражения детей. "В течение двух месяцев члены инициативной группы не могут получить информацию о результатах проверки государственными и правоохранительными органами", - говорилось в сообщении СПЧ. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в частности, что ситуация с дизентерией в московских детсадах "полностью нормализована". 

А мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что "с первого дня держит эту ситуацию под контролем", однако ни разу за все это время не прокомментировал инцидент, вызвав гнев одной из пострадавших родительниц, которая записала для мэра специальное видеообращение. 

22 февраля Следственный комитет возбудилуголовное дело из-за массовых отравлений дизентерией в детсадах. 25 марта Мещанский районный суд Москвы начал слушания по иску о причинении вреда здоровью и компенсации морального вреда на 16 миллионов рублей. В роли истцов выступили родители 32 заболевших детей. 

Между тем Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выяснил, что некачественные продукты в московские детские сады и школы поставляют комбинат "Московский школьник", связанный с компанией "Конкорд" Евгения Пригожина. В апреле стало известно, что две школы подали иски к "Московскому школьнику". 

25 апреля глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что после массовых отравлений воспитанников московских детсадов "Конкорд" выплатил более двух миллионов рублей штрафов. 

За последние 8 лет к структурам Евгения Пригожина было подано 711 исков на сумму 899 млн рублей: от употребления некачественной еды пострадали воспитанники детских садов, пациенты больниц и санаториев, спасатели и военные. 

Истцы жаловались на обнаружение несъедобных ингредиентов, в том числе червей, тараканов, человеческих волос и полиэтиленовых пакетов. Еда иногда была приготовлена из гнилых продуктов или инфицирована, или же военнослужащие и школьники получали еду с задержкой и в меньших количествах, а сам подрядчик нарушал технологию приготовления и условия хранения еды.

От редакции: Страшны не сами нарушения, которые можно устранить, не теряя бизнес - а уж звание силовигарха, то есть буржуя из ближайшего к Путину круга, это вовсе не то, что может отнять у Пригожина Россельхознадзор. Страшно то, что монополизировав поставки школьного питания в Москве и других городах России, Пригожин вытравил как советское инфраструктурное завоевание собственную практику приготовления завтраков и обедов в школах, перевёл на полуфабрикаты, которые для детей, как и для взрослых - никакой пользы не несут, кроме вреда. Вот на этих самых комбинатах и готовят "комбикорма" для наших детей - и у нас нет выбора, другой горячей пищи в школах и детсадах не дадут! Монополизм в его худшем виде, но ФАС молчит: силовигархия всё решает, всё контролирует.

Столовые (с согласия и даже удовольствия всё того же Россельхознадзора - меньше проверок, меньше ответственности) лишили собственных кухонь и штата поваров, свели приготовление обедов всего лишь к подогреванию полуфабрикатов - фактически превратили школьно-столовские кухни в этакую микроволновку, исправно "доводящую" до приемлемой температуры пригожинскую стряпню, которую и взрослым-то есть вредно. Вот за что не проверками "бомбить", а публично, показательно судить надо - и не одного силовигарха Пригожина, а всех реформаторов, включая Калину, которые в начале "десятых", как раз после поражения "болотного протеста" нанесли удар по здоровью подрастающих поколений и педагогов, героически, за гроши воспитывающих их.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик2579 написал 06.05.2019 18:34
Кошерных детишек так не кормят?
А если бы посмели их так накормить - сортирный Карлик был бы порезан на мелкие куски и скормлен собакам?
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