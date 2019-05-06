В случае интервенции США встретят достойный отпор Венесуэлы

Власти Венесуэлы готовы к любому развитию событий, в том числе и к военному вторжению со стороны США, заявил на пресс-конференции в Москве глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса. Он выразил надежду, что до военных действий не дойдет, и призвал Вашингтон к диалогу.

«Если они (США.— “Ъ”) предпочтут военный путь, мы готовы сопротивляться,— у нас есть армия, полиция, наш народ, и мы готовы уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была. <…> Мы готовы к любому сценарию, но надеюсь, это никогда не произойдет»,— отметил министр (цитата по «РИА Новости»).

В январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США и большинство стран Европы. Действующий президент Николас Мадуро отказывается покидать пост до окончания срока. На его стороне выступают Россия, Турция и Китай.

С 30 апреля в Венесуэле началась новая волна протестов, в ходе которой пострадали более 300 человек, 240 задержаны. Власти США неоднократно допускали возможность военной операции в Венесуэле. Каракас говорил о готовности защищать себя от вторжения всеми имеющимися средствами.

Напомним, провозгласивший себя временным президентом страны Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post заявил, что попытка свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предпринятая 30 апреля, провалилась. Причиной этому, по словам политика, стала недостаточная поддержка со стороны военных. Как признался Гуайдо, он рассчитывал на то, что Мадуро самостоятельно сложит свои полномочия после того, как военные начнут массовый переход на сторону сил оппозиции.

«Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию», — отметил оппозиционер.

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