Клинический клининг: мундир ветерана Великой Отечественной вышвырнули на свалку

Житель Сахалинской области обнаружил на несанкционированной свалке в Долинском районе мундир с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Прокуратура Сахалинской области начала проверку информации, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщила "Интерфаксу" помощник председателя сахалинского регионального отделения ДОСААФ Елена Тарасенко, мужчина гулял с собакой в районе бывшей воинской части села Сокол Долинского района недалеко от Южно-Сахалинска. Собака подбежала к куче мусора, в которой лежали пиджак с орденами и ксерокопия паспорта ветерана, родившегося в 1926 году в Архангельской области.

В числе наград оказались орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, медаль "За победу над Японией", медаль "Ветеран МВД", юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР", юбилейные медали с 40 по 70 лет Победы, знак "Мастер спорта" и медаль "360 лет Пожарной охране России".

Мужчина передал ордена и ксерокопию паспорта руководству регионального отделения ДОСААФ, попросив найти родственников ветерана. Организация разместила объявления в местных СМИ, на них откликнулась дочь ветерана, умершего в феврале 2018 года. Женщина решила переехать к 94-летней матери и попросила клининговую компанию навести порядок в квартире ее родителей.

"Личные вещи родителей [дочь ветерана] просила сложить в сторонку. Но работники клининговой компании посчитали эти вещи хламом и выбросили за городом, в том числе пиджак отца с наградами, что стало для семьи шоком. Она поблагодарила неравнодушного жителя Южно-Сахалинска, который передал нам награды ее отца, и сказала, что в ближайшие дни заберет их", - сообщила Тарасенко.

По ее словам, покойный ветеран оказался довольно известным на Сахалине человеком, работал в пожарной части и УВД Южно-Сахалинска. Им уже заинтересовались сахалинские поисковики, которые собирают информацию о сахалинских ветеранах войны, а местные музеи предложили семье передать награды им в качестве экспонатов. Однако семья не готова расстаться с наградами. Информация о клининговой компании, устроившей несанкционированную свалку, передана контролирующим органам для принятия мер.

В августе 2017 года в поселке Рощино Сосновского района Челябинской области обнаружили импровизированную свалку с большим количеством официальных бумаг, в том числе наградных документов ветеранов Великой Отечественной войны, а также книг о нотариальных действиях и наследовании, которые содержат персональные данные граждан.

- Ключевое тут слово, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - "клининг", обратите внимание, что вестернизация не только бывшей службы быта, но и прочих уже сугубо платных услуг (а ведь когда-то, совсем недавно это делал СОБЕС!), отражает не только "осовременивание" в понимании либералов всего того, что им тут досталось для реформирования, но и идеологические установки. Вот снимает придурок Дудь свою "Родину нашего страха" - и даже на этом отдалении полученные теми, кто шёл "За родину, за Сталина" в атаку на японских захватчиков, ордена оказываются уже на свалке, сталинские "кровавые" медали, - всё идеологически расставлено так же. Ну, а те, кто стеняется называть себя уборщицами и уборщиками, - занимающиеся "клинингом", - всего лишь подчищают то, что в общественном сознании и многочисленных сислибовских СМИ обесценено и проклято. Да и что это за дети, внуки ветерана, что сами брезгуют убраться в его квартире? Отцы-герои, освободившие мир от нацизма и японского милитаризма, - и позорные населюки их жилплощади, не наследники Победы, а жалкие современники Беды (декоммунизирующего республику неонацизма на Украине и всепожирающего, морально отупляющего капитализма в России)... Ниже наш "кейс" к 9 мая - каким вандализмом и беспамятством поражены все республики "бывшего".

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