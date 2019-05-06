Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Клинический клининг: мундир ветерана Великой Отечественной вышвырнули на свалку

Опубликовано 06.05.2019 в разделе комментариев 1

позор вов сахалин
Клинический клининг: мундир ветерана Великой Отечественной вышвырнули на свалку

Житель Сахалинской области обнаружил на несанкционированной свалке в Долинском районе мундир с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Прокуратура Сахалинской области начала проверку информации, сообщается на сайте ведомства. 

Как сообщила "Интерфаксу" помощник председателя сахалинского регионального отделения ДОСААФ Елена Тарасенко, мужчина гулял с собакой в районе бывшей воинской части села Сокол Долинского района недалеко от Южно-Сахалинска. Собака подбежала к куче мусора, в которой лежали пиджак с орденами и ксерокопия паспорта ветерана, родившегося в 1926 году в Архангельской области. 

В числе наград оказались орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, медаль "За победу над Японией", медаль "Ветеран МВД", юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР", юбилейные медали с 40 по 70 лет Победы, знак "Мастер спорта" и медаль "360 лет Пожарной охране России". 

Мужчина передал ордена и ксерокопию паспорта руководству регионального отделения ДОСААФ, попросив найти родственников ветерана. Организация разместила объявления в местных СМИ, на них откликнулась дочь ветерана, умершего в феврале 2018 года. Женщина решила переехать к 94-летней матери и попросила клининговую компанию навести порядок в квартире ее родителей. 

"Личные вещи родителей [дочь ветерана] просила сложить в сторонку. Но работники клининговой компании посчитали эти вещи хламом и выбросили за городом, в том числе пиджак отца с наградами, что стало для семьи шоком. Она поблагодарила неравнодушного жителя Южно-Сахалинска, который передал нам награды ее отца, и сказала, что в ближайшие дни заберет их", - сообщила Тарасенко.

По ее словам, покойный ветеран оказался довольно известным на Сахалине человеком, работал в пожарной части и УВД Южно-Сахалинска. Им уже заинтересовались сахалинские поисковики, которые собирают информацию о сахалинских ветеранах войны, а местные музеи предложили семье передать награды им в качестве экспонатов. Однако семья не готова расстаться с наградами. Информация о клининговой компании, устроившей несанкционированную свалку, передана контролирующим органам для принятия мер. 

В августе 2017 года в поселке Рощино Сосновского района Челябинской области обнаружили импровизированную свалку с большим количеством официальных бумаг, в том числе наградных документов ветеранов Великой Отечественной войны, а также книг о нотариальных действиях и наследовании, которые содержат персональные данные граждан.

- Ключевое тут слово, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - "клининг", обратите внимание, что вестернизация не только бывшей службы быта, но и прочих уже сугубо платных услуг (а ведь когда-то, совсем недавно это делал СОБЕС!), отражает не только "осовременивание" в понимании либералов всего того, что им тут досталось для реформирования, но и идеологические установки. Вот снимает придурок Дудь свою "Родину нашего страха" - и даже на этом отдалении полученные теми, кто шёл "За родину, за Сталина" в атаку на японских захватчиков, ордена оказываются уже на свалке, сталинские "кровавые" медали, - всё идеологически расставлено так же. Ну, а те, кто стеняется называть себя уборщицами и уборщиками, - занимающиеся "клинингом", - всего лишь подчищают то, что в общественном сознании и многочисленных сислибовских СМИ обесценено и проклято. Да и что это за дети, внуки ветерана, что сами брезгуют убраться в его квартире? Отцы-герои, освободившие мир от нацизма и японского милитаризма, - и позорные населюки их жилплощади, не наследники Победы, а жалкие современники Беды (декоммунизирующего республику неонацизма на Украине и всепожирающего, морально отупляющего капитализма в России)... Ниже наш "кейс" к 9 мая - каким вандализмом и беспамятством поражены все республики "бывшего".

Новости по теме:

Декоммунизация "Бессмертного полка" прошла успешно

Киев готовится ко Дню Победы: баннер "Галичины" вывесили

Укронацисты свергли бюст генерала Ватутина в Новых Боровичах

Декоммунизация в Казахстане коснулась и "Бессмертного полка", как в РФ

Путинская РФ не отстаёт от Украины в осквернении захоронений героев Великой Отечественной



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик2586 написал 06.05.2019 19:34
в клиринговой компании кто работает - может дорогие гости из Средней Азии?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
03.05.2019
Китайцы и чиновники опустошают Сибирь и Дальний Восток
Китайцы и чиновники опустошают Сибирь и Дальний Во...
06.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Скорбящую мать" в Берлине осквернили почти по-полтавски (1)
Клинический клининг: мундир ветерана Великой Отечественной вышвырнули на свалку (1)
В случае интервенции США встретят достойный отпор Венесуэлы (2)
Пригожинский "Московский школьник" кормит наших детей просроченными "комбикормами" (1)
Палестина и Армия обороны Израиля заключили соглашение о прекращении огня (1)
Порошенко ждут завтра в генпрокуратуре (1)
Минимум трое рабочих погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае (7)
Лето не начиналось, а в Курганской области ЧП: лесные пожары (2)
Димон Тосканский внедрит учёт и контроль в ходе мусорной реформы во все регионы (1)
Жертвами катастрофы "Суперджета" в Шереметьево стал 41 человек (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Разоблачения
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Чтоб серьёзно так...
Максим Калашников Максим Калашников: БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ ПРОРЫВА РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss