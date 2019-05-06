"Скорбящую мать" в Берлине осквернили почти по-полтавски

В субботу, 4 мая, вандалы осквернили монумент "Скорбящая мать", расположенный на территории берлинского мемориала в Трептов-парке. Об этом сообщило посольство РФ в Германии на своей странице в Facebook.
"Злоумышленники облили памятник машинным маслом, нарушив структуру камня, - говорится в сообщении. - Вызывает возмущение надругательство над монументом накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне". Правоохранительные органы ФРГ были оповещены об инциденте.
В центре мемориального комплекса в Трептов-парке расположен памятник советскому воину-освободителю - 12-метровая статуя весом в 40 тонн, отлитая из бронзы. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Он открыт в мае 1949 года и отреставрирован в 2004 году. Ежегодно в Трептов-парке на День Победы возлагают цветы, передает ТАСС.
Монумент "Скорбящая мать" расположен возле арок на входной группе комплекса. Памятник уже отмыли от следов масла.
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Неофашистская нечисть тоже готовится к 9 мая, ко Дню Победы - одерживая свои подлые "победы" над монументами, как это повелось на Украине в 2014-м. Причём упрекать тут кого-то из России - не приходится, сами с гитлеровскими усами.
Вчера вандалы осквернили на Кунцевском кладбище в Москве могилу героя Советского Союза, генерала-полковника авиации Александра Николаевича Медведева.
Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, вандалы повредили кромку памятника, а также оторвали бронзовый букет. Об этом сообщила дочь героя Великой Отвечественной войны. Отметим, что захоронение является объектом культурного наследия.
Александр Николаевич был штурманом 122-го гвардейского бомбардировочного Гомельского Краснознамённого ордена Суворова авиационного полка. В годы войны он сбил пять вражеских самолетов, еще три - в группе. В составе экипаж самолёта-бомбардировщика СБ, лётчиком которого был А. А. Лоханов, а стрелком-радистом В. К. Судаков, сбил 13 самолетов врага. Боевые товарищи Медведева также стали Героями Советского Союза...
Но вот что в берлинском случае поражает, так это сходство вандализмов - взгляните на фотографию точно такой же скорбящей матери, монумента на месте расстрела тысяч евреев в Полтаве, и задумайтесь, почему тогда, когда на украинской "скорбящей матери" рисовали безнаказанно свастики неонацисты "евроинтегрирующейся" Украины, возмущались только мы в России? Почему ни Европарламент (который наряду с коммунистической, запретил публичную демонстрацию и нацистской символики), ни Евросуд (ЕСПЧ)?
Не оттуда ли, не с Украины ли в Берлин прилетели бациллы этой пока ещё жёлто-бежевой, но уже явно коричневеющей чумы?..
И не по той ли же причине публичная демонстрация в Киеве символики СС на недавнем баннере - никем в ЕС не была замечена и осуждена?
Почему ЮНЕСКО молчало тогда, когда антисемиты расписывали свастиками "скорбящую мать" в Полтаве - в 2016-м?
Почему вообще все охраняемые ЮНЕСКО советские памятники - на Украине можно безнаказанно осквернять неофашистским выродкам под прикрытием "закона о декоммунизации", и не пора ли Зеленскому сей бред отменить, чтобы Европу-маму не ставить раком?!
Д.Ч.
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ликбез для Черного написал 06.05.2019 19:59