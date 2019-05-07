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Московский листок

Бесславный конец "путинского авиационного прорыва"

Опубликовано 07.05.2019 автором в разделе комментариев 2

самолет суперджет авиапром
Бесславный конец "путинского авиационного прорыва"

Высасывать из пальца причины трагедии с катастрофой «Сухого Суперджета» в ШРМ не собираюсь. Пусть ответ дает компетентная комиссия МАК. Благо, пилоты живы. Но кое-что можно сказать уже сейчас.

Почему самолет, не имея пожара на борту, так «козлил» при посадке? Хотя вроде бы и механизация крыла должна была быть задействована, и посадочная скорость вроде бы не превышена. Это стало последствием изначально порочной системы ручного управления – джойстиков вместо классической штурвальной колонки? Или плохой подготовки пилотов? Или сыграла роковую роль перегрузка – топливо-то осталось невыработанным? Ведь именно подпрыгивания-козления и стали причиной разрушения шасси, пробития баков и загорания. Вышла из строя электроника лайнера после удара молнии в воздухе? Но самолеты специально конструируются так, чтобы выдерживать такие удары.

Словом, вопросов много.

***

Уже можно сказать, что «Суперджет» обречен – на нем можно ставить крест. Его можно считать визитной карточкой нынешнего режима и его «дефективного менеджмента»: сделано архидорого, со срывом всех назначенных сроков. При этом самолет, несмотря на громадные затраты и запоздание с запуском в серию на добрых 5 лет, вышел крайне «сырым», с полностью неотлаженным сервисом (запчастей к нему приходится ждать месяцами). В машине то и дело происходят неполадки, среднее время его использования в компаниях – 3,3 часа в день. Почти втрое меньше, чем минимальное время использования западных аналогов. Самолет, почти на 70% состоя из импортных узлов, откровенно ненадежен и нерентабелен. Не зря от него отказываются иностранные покупатели, а «Аэрофлот» использует его по принуждению.

Кремлевская пропаганда подавала «Суперджет» как нечто прорывное, как витрину успеха в «поднятии с колен». А на деле видно: орава жадных дебилов решила не пускать на линии самолет Ту-334, разработанный грамотными советскими кадрами КБ Туполева и готовый к запуску в серию уже в 2003-м. Объявила его плодом усилий тупых и неэффективных «совков». Ну, и решила показать, «как надо делать» в рыночных условиях – отдала конструирование в руки КБ, не имеющего НИ МАЛЕЙШЕГО опыта создания пассажирских машин. Да еще с привлечением в роли консультантов прямых конкурентов русского авиапрома («Боинга»). Пошли по линии наименьших усилий, по линии постсоветского дебилизма: не делать своего, а брать импортную авионику, чужие моторы, заграничные готовые системы управления и даже двери. В результате вышел уродец, полностью уязвимый для нынешних санкций, ненадежный и кое-как сделанный, разорительный для своих владельцев. И вы еще будете на фоне всего этого объявлять Ту-334 неэффективным «совковым» проектом? Его, во всяком случае, делали не дебиловатые распильщики и дилетанты, а люди с огромным опытом создания гражданских лайнеров.

Катастрофа в Шереметьево с гибелью половины пассажиров – это конец «панамы» с «Суперджетом». Спасти сей изначально дефективный проект уже невозможно. Ибо когда дело касается чего-то технически сложного, расейская камарилья всегда с позором проваливается. Все, что не касается добычи сырья и устройства пропагандистских спектаклей (промывания мозгов пропагандой), как правило, летит кубарем. Погодите – мы еще узнаем многое о нынешнем «несравненном оружии». Сколько там настоящих провалов, сколько из показанного в мультиках – попросту блеф. Сырьевые и вороватые обезьяны ничего толком сделать не в состоянии. Бедный МС-21! И его, судя по всему, тоже завалят.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Эдуард написал 07.05.2019 00:38
Все правда
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да ладно,мы порвем америкосов в другом-
сегодня написал 07.05.2019 00:37
два раза толпы газонокосильщиков косили газоны.
Вначале машинами прошли,хотя трава едва пробивается.
Потом толпа мигрантов с ручными косилками
делали вид,что косят.
Да,вчера тоже косили.
И позавчера та же картина.
Вот это прорыв!
И каждые 10 минут ездят поливальные машины и поливают
улицу,переулки. С утра до вечера одна за другой.
Поливают и поливают. Поливают и поливают.
А газоны косят и косят,косят и косят.Тудыть их.
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