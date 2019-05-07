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Московский листок

У британского майора родилась дочка. Мировое событие!

Опубликовано 07.05.2019 в разделе комментариев 0

принц гарри
У британского майора родилась дочка. Мировое событие!

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила мальчика, в понедельник, 6 мая, сообщается на странице ее и принца Гарри в Instagram. Согласно официальному сообщению, роды начались утром и прошли благополучно. Ребенок родился весом около 3,1 кг.

«Благодарим представителей общественности за волнение и поддержку в это особенное время», — отмечается в тексте.

***

Мужик с бабой трахались, трахались и наконец кого-то родили. Событие, епт. А ведь во всех медиаконцентраторах, не говоря о мировых СМИ - на первых местах. Не исключая и наших.

Дети мои, а вы не позабыли случайно, что страна наша уже 101 год как республика? И что "принц" Гарри и его супружница "герцогиня" - это всего лишь замужние британские граждане, и не более того. Ну Гарик вроде бы майор британской армии - жена майора родила первенца... Тоже как-то не тянет на мировое событие.

Честно сказать, хороший помет у призовой суки - и то значимей, поскольку щенки будут породистые и найдется немало желающих купить.

Сейчас обиды пойдут. Точно. Как посмел! Первенца принца Гарри! Сравнил!

А я, блин, республиканец! И казнь последнего царя по приговору трибунала - одобряю! (Детишек может и жалко, но такова цена республики, она частенько кровью царствующих особ поливается).

И при всей симпатии к бравому ветерану Гарику восторгов по поводу его размножения не понимаю. По хорошему, надо бы ввести статью в Уголовный кодекс - покушение на республиканское устройство Российской Федерации. И в соответствии с этой статьей излишние монархические восторги как-нибудь пригашивать, а то уже стараниями Минкульта можно подумать, что в кремле опять царь сидит. 

Это чтоб потом снова не пришлось волочь кого-нибудь в подвал Ипатьевского дома, из чистого гуманизма, можно сказать...

Анатолий Баранов



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