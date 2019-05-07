От разрыва торговых связей Украина пострадала в 13 раз больше, чем Россия

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил на пресс-конференции в Киеве директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

"Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 миллиарда долларов. Только 11,5 миллиарда долларов для России - это меньше 0,8% ВВП, а для Украины – это 10% ВВП. То есть разница потерь – 13 раз", - цитирует Саливона РИА Новости.

По его данным, торговля Украины с Россией за последние пять лет сократилась более чем в три раза. "При этом экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза", - отметил он.