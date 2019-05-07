Более 50% россиян считает аресты чиновников борьбой за сферы влияния

Более 50% россиян считает аресты высокопоставленных чиновников следствием борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике, а не проявлением борьбы с коррупцией, свидетельствует опрос "Левада-Центра".

При этом, треть наших сограждан испытывают удовлетворение от этих арестов. Еще у 14% респондентов это вызывает раздражение, а 40% не испытывают никаких чувств.

Социологи отмечают, что интерес граждан к подобным событиям заметно снижается. Если арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в феврале этого года заинтересовал 17% респондентов, то задержания спустя месяц бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова и экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева привлекли внимание только 9% опрошенных.

По словам директора Левада-центра Льва Гудкова, за арестами высокопоставленных чиновников следит в основном или околополитическая публика, или пожилое провинциальное население, "которое как раз воспринимает это как реальную борьбу с коррупцией". "Массовое сознание задето ощущением несправедливости, потому каждый арест воспринимается с чувством мстительного удовлетворения", - цитируют социолога "Ведомости".