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Московский листок

Петицию за запрет Sukhoi Superjet 100 подписали 133 тысячи человек

Опубликовано 07.05.2019 в разделе комментариев 1

Петицию за запрет Sukhoi Superjet 100 подписали 133 тысячи человек

После аварии самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево на портале Change.org появилась петиция с требованием полностью запретить полеты данных самолетов в России.

Петицию, адресованную авиакомпании "Аэрофлот", создал пользователь с ником Елена Кузнецова. "После сегодняшней трагедии в Шереметьево, предлагаю подписать петицию о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100 в России. Не хочется быть мясом, хочется спокойствия", - говорится в обращении.

За сутки с небольшим петицию подписали более 133 тысяч человек.

Напомним, накануне министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих заявил журналистам, что для запрета на эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 нет никаких оснований. "Нет оснований (приостанавливать полеты Sukhoi Superjet 100)", - цитирует министра ТАСС.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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скоро даже пешком будет запрещено ходить
концлагерь написал 07.05.2019 11:54
когда же люди поймут что они рабы в концлагере? ответ НИКОГДА - значит только БЕЖАТЬ с жтой территории империи уголовников и быдлоты. даю гарантию - война неизбежна, как и великий садизм и массовое людоедство и все благодаря псарне в гитлеровских погонах - защищающих крысу и его банду уголовников. каратели озверели хуже войск SS мертвыя голова. и живые позавидуют мертвым. жаль. большая богатая страна - могли бы жить как короли. но погоны не дадут. они будут служить кросогитлеру за усиленную пайку - твари.
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