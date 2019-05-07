Петицию за запрет Sukhoi Superjet 100 подписали 133 тысячи человек

После аварии самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево на портале Change.org появилась петиция с требованием полностью запретить полеты данных самолетов в России.

Петицию, адресованную авиакомпании "Аэрофлот", создал пользователь с ником Елена Кузнецова. "После сегодняшней трагедии в Шереметьево, предлагаю подписать петицию о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100 в России. Не хочется быть мясом, хочется спокойствия", - говорится в обращении.

За сутки с небольшим петицию подписали более 133 тысяч человек.

Напомним, накануне министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих заявил журналистам, что для запрета на эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 нет никаких оснований. "Нет оснований (приостанавливать полеты Sukhoi Superjet 100)", - цитирует министра ТАСС.