Декларациям о доходах чиновников поверили всего 3% россиян

Только 3% россиян полагают, что высокопоставленные госчиновники и парламентарии дают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам социологического исследования, 37% наших сограждан уверены, что высокопоставленные должностные лица и парламентарии в декларациях указывают "ничтожно малую" часть информации о своем имуществе и доходах. Еще 40% респондентов считают, что содержащаяся в декларациях информация отражает лишь незначительную часть реальных доходов и состояния указанных лиц.

Опрос проводился 18–23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.