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Московский листок

Декларациям о доходах чиновников поверили всего 3% россиян

Опубликовано 07.05.2019 в разделе комментариев 1

Декларациям о доходах чиновников поверили всего 3% россиян

Только 3% россиян полагают, что высокопоставленные госчиновники и парламентарии дают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам социологического исследования, 37% наших сограждан уверены, что высокопоставленные должностные лица и парламентарии в декларациях указывают "ничтожно малую" часть информации о своем имуществе и доходах. Еще 40% респондентов считают, что содержащаяся в декларациях информация отражает лишь незначительную часть реальных доходов и состояния указанных лиц.

Опрос проводился 18–23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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банду чиновников-уголовников и депутан-бандюган
защищают садисты в погонах написал 07.05.2019 12:01
быдлота - готовая свой народ пытать и убивать миллионами - это конец. если вы в поганой - БЕГИТЕ. СПАСАЙТЕСЬ. завтра будет такой АД, что живые позавидуют мертвым. зверопсарня никого не пожалеет - 95% людей будут убиты запытаны изнасилованы до смерти и даже съедены. столько законов против людей не принимается НИГДЕ НА ПЛАНЕТЕ - столько карателей нет ни в одной стране мира, столько уголовников в чиновниках и депутанах нет нигде! каждый судья - серийный убийца! каждый каратель в погонах - гитлеровский солдат. жаль, но это конец. дерево уже спилено, но оно еще не знает что мертво. русских убили погоны. погоны будут истреблены, как они истребляют русский народ. русский=мервый, точнее убитый псами в гитлеровских погонах.
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