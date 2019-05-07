В России официально разрешат укладывать дороги в мороз и снег

Российские дорожники получат официальное разрешение на укладку асфальта в мороз, снег и дождь. Об этом, как сообщает "Коммерсант", говорится в проекте нового ГОСТа "Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях", подготовленном Научно-исследовательским институтом транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК).

В документе отмечается, что большая часть дорог России находится в первой и второй дорожно-климатических зонах, то есть на территории с тундрой, вечной мерзлотой, влажными лесами и т. д. В этих зонах строительный сезон ограничен коротким теплым периодом, но в последние годы подрядчики стали класть асфальт в мороз "без ущерба качеству", благодаря появлению специальной техники. Однако возникают проблемы с нормативным регулированием: правила 2012 года, разрешающий класть асфальт в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже +5°С, осенью — при температуре не ниже +10°С.

Согласно новому ГОСТу, неблагоприятными погодными условиями будет считаться температура от +5°С до -10°С весной и летом, от +10°С до -10°С осенью и зимой. Для ремонта в таких условиях асфальт с заводов будут перевозить грузовики с подогреваемыми кузовами или тентами. При этом, нижний слой дороги перед укладкой верхнего предполагается очищать от снега и грязи, а при необходимости обрабатывать реагентами и сушить специальными машинами.

Подобную технологию запрещено использовать, если на улице мороза с ветром скоростью более 6 м\с, а также при осадках интенсивностью более 5 мм в сутки. На скоростных магистралях категории 1А и 1Б (Новорижское шоссе, М4 и других подобных дорогах) ремонтировать дороги можно только в теплое время года, оговорено в стандарте.