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Московский листок

По делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" задержали четверых человек

Опубликовано 07.05.2019 в разделе комментариев 0

По делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" задержали четверых человек

Правоохранительные органы задержали четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, проведенная проверка выявила источник загрязнения - это узел учета Лопатино в Самарской области. Он добавил, что, следствие выявило группу компаний, которые осуществляли незаконную сдачу в трубопроводную систему некондиционной нефти.

"Материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210, и 215.2, четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО", - отметил чиновник.

Напомним, в конце апреля белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» заявила, что получила по трубопроводу «Дружба-2» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. Позже проблему признали «Транснефть» и Минэнерго.

 



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