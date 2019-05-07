Россиянам упростят процедуру получения инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства России.

"В ближайшее время выйдет документ - я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом (...) Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования. Это очень важное решение, и мы поэтапно будем переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются", - цитирует Медведева Интерфакс.

По его словам, это делается для того, чтобы было проще инвалидам, и им не надо будет ходить по инстанциям, оформлять, "какие-то дополнительные бумаги собирать, все можно было бы делать через портал государственных услуг".