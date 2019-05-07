Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россиянам упростят процедуру получения инвалидности

Опубликовано 07.05.2019 в разделе комментариев 1

Россиянам упростят процедуру получения инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства России.

"В ближайшее время выйдет документ - я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом (...) Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования. Это очень важное решение, и мы поэтапно будем переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются", - цитирует Медведева Интерфакс.

По его словам, это делается для того, чтобы было проще инвалидам, и им не надо будет ходить по инстанциям, оформлять, "какие-то дополнительные бумаги собирать, все можно было бы делать через портал государственных услуг".

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Ытак написал 07.05.2019 15:01
Что-то верится с трудом....того и жди подвоха.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Жертвами катастрофы "Суперджета" в Шереметьево стал 41 человек
Жертвами катастрофы "Суперджета" в Шереметьево ста...
06.05.2019
Китайцы и чиновники опустошают Сибирь и Дальний Восток
Китайцы и чиновники опустошают Сибирь и Дальний Во...
06.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У россиян перестала расти зарплата (0)
Россиянам упростят процедуру получения инвалидности (1)
По делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" задержали четверых человек (0)
В России официально разрешат укладывать дороги в мороз и снег (2)
Декларациям о доходах чиновников поверили всего 3% россиян (0)
Петицию за запрет Sukhoi Superjet 100 подписали 133 тысячи человек (1)
Более 50% россиян считает аресты чиновников борьбой за сферы влияния (3)
От разрыва торговых связей Украина пострадала в 13 раз больше, чем Россия (4)
Бесславный конец "путинского авиационного прорыва" (27)
От детей до собак. Полиция ищет как докопаться к левым активистам (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 17
orphoprosecutor orphoprosecutor: Потомушта тибя паджидал!
Максим Калашников Максим Калашников: О трагедии в Шереметьево. И от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: АКТ 26: БОЛЕЕ НЕЧЕГО ДЕКЛАРИРОВАТЬ
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss