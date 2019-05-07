У россиян перестала расти зарплата

Годовой прирост реальной заработной платы россиян в январе текущего года замедлился до 1,1 % в годовом выражении, а в феврале и марте продемонстрировал нулевую динамику, говорится в подготовленной Минэкономразвития "Картине экономики" за апрель текущего года.

Отмечается, что сдерживающее влияние на динамику номинальных заработных плат оказывали переход от догоняющего роста в социальном секторе к поддерживающему соотношения, установленные указом президента для отдельных категорий работников бюджетной сферы; меньший, чем в прошлом году, рост минимальной оплаты труда; отсутствие индексации заработных плат прочим бюджетникам с 1 января (предполагается ее проведение с 1 октября).

"Кроме того, темпы потребительской инфляции по итогам I квартала текущего года были выше, чем в течение соответствующего периода прошлого года (5,2 % г/г и 2,3 % г/г соответственно), что отразилось на реальных темпах роста заработных плат", - цитирует отчет министерства RNS.