Полисы и транспорт будут, но не для вас

«Трудовой коллектив корпоративные изменения не затронут. Для своевременного выполнения гособоронзаказа, экспортных контрактов, а также реализации программы импортозамещения „Салют“ по-прежнему заинтересован в привлечении на предприятие высококвалифицированных кадров».

Так написано на сайте ОДК по поводу включения в состав корпорации завода «Салют».

Сразу отметим – соврамши. Впрочем, для ОДК данное состояние характерно. Во-первых, перед включением ОДК в состав «Салюта» прошла волна сокращений. Во-вторых, сразу после включения ОДК в состав «Салюта» прекратилась выдача одноразовых пособий, которые ранее выдавали в таких случаях, как необходимость срочной операции, смерть члена семьи и т.д. В настоящее время выяснилось, что это не временный перебой (вызванный организационными неувязками), а что называется, постоянная новая политика. В проекте нового трудового договора выплата данных пособий уже не предусматривается.

Следует отметить, что руководство ОДК внесло и позитивные изменения в социальную политику завода. Так было объявлено что сотрудникам ОДК будут выданы корпоративные полисы медицинского страхования, также будет обеспечен проезд на заводских автобусах от метро. Автобусы от метро, действительно, пустили, но только вот оказалось, что сотрудниками ОДК руководство ОДК считает только собственный менеджмент. Работники «Салюта», которые сейчас вроде тоже сотрудники ОДК, людьми, достойными заботы, не являются.

«На этих автобусах надпись - «Салют», ими управляют водители с «Салюта», но людей, проработавших на "Салюте" даже по 30-40 лет, возить не велено. Только менеджмент с ОДК», - рассказывают автору материала сотрудники завода.

Естественно, обеспечение корпоративными медполисами обычных работников «Салюта» тоже не касается.

В общем, своё уважение к рабочим и инженерам "Салюта" менеджеры ОДК уже показали. Что они покажут в будущем - не очень понятно, но, скорее всего, тоже ничего хорошего.