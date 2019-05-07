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Московский листок

Минфин выявил нарушения при госзакупках почти на 153 млрд рублей

Опубликовано 07.05.2019 в разделе комментариев 2

Минфин выявил нарушения при госзакупках почти на 153 млрд рублей

Потери бюджета РФ в 2018 году из-за прямых нарушений законодательства о госзакупках составили не менее 153 млрд рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет министерства финансов.

Уточняется, что в отчете учитывались только случаи необоснованного завышения или занижения цены госконтракта, а также неправильный способ его определения. По данным министерства, всего органы власти в прошлом году заключили договоры с подрядчиками на 6,8 трлн рублей. При этом сумма нарушений составила чуть более 2%. Федеральная антимонопольная служба, проверив почти 27 тыс. закупок, нашла в 30% из них признаки ограничения конкуренции.

По оценкам главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, в 2018 году из-за нарушений в госзакупках бюджет потерял 20% от всего объема госзаказа или около 1,3 триллионов рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Минфин написал 07.05.2019 15:54
Надо вещи называть своими именами. ОТКАТ.
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(без названия)
cjcey1 написал 07.05.2019 15:52
Слава Единой России и любимому, честнейшему, совестливейшему, поднявшему с колен Россию и ее великий народ великому фюреру Адольфу Путлеру!!!
Хайль Путлер!!!)))
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