Минфин выявил нарушения при госзакупках почти на 153 млрд рублей

Потери бюджета РФ в 2018 году из-за прямых нарушений законодательства о госзакупках составили не менее 153 млрд рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет министерства финансов.

Уточняется, что в отчете учитывались только случаи необоснованного завышения или занижения цены госконтракта, а также неправильный способ его определения. По данным министерства, всего органы власти в прошлом году заключили договоры с подрядчиками на 6,8 трлн рублей. При этом сумма нарушений составила чуть более 2%. Федеральная антимонопольная служба, проверив почти 27 тыс. закупок, нашла в 30% из них признаки ограничения конкуренции.

По оценкам главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, в 2018 году из-за нарушений в госзакупках бюджет потерял 20% от всего объема госзаказа или около 1,3 триллионов рублей.