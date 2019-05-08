В борьбу с коррупцией в России верят даже не все сумасшедшие

Как известно, основной инструмент беспощадной антикоррупционной политики государства Российского - ежегодная декларационная кампания, когда потенциальные взяточники, начиная от заведующего клубом и депутата сельской думы с дырявыми штанами, заполняют сведения о своих доходах и расходах за год. "Уж сколько их упало в эту бездну", - прокуратура добивается отстранения от должности чиновников, неверно оформивших такие документы. Однако симптоматично, что по данным состоявшегося на днях опроса "Левада-центра" всего 3% (!) россиян верят в полноту деклараций высокопоставленных госчиновников и парламентариев. 3% - это даже не "неуд" в традиционной системе оценивания, а полный катастрофический провал широко освещаемой "борьбы с коррупцией". Люди воспринимают эту борьбу не иначе как имитацию.

В прошлом году газета "Известия" провела в редакции круглый стол с участием ведущих психиатров страны и по его итогам утверждала, что распространенность всей возможной психопатологии в России может колебаться от 20 до 25 процентов. Особенно остро проблема высветилась в последние годы телевизионного вставания с колен. Издание "Версия" пишет, что несколько лет число россиян, время от времени испытывающих помутнение рассудка, росло стремительными темпами – на 12–15% в год. Мы знаем, что отечественная телеаудитория крайне внушаема, практически не способна к самостоятельному анализу и может поверить в какую угодно пропагандистскую информацию. Но черт подери! В случае с антикоррупционной деятельностью даже прокисшие мозги начинают мыслить вполне ясно. Всего лишь восьмая часть вероятных сумасшедших убеждена в искренности политиков, обещающих вывести на чистую воду разного рода мздоимцев и казнокрадов.

Что говорить тогда о нормальных? 77% граждан уверены, что представители политической элиты раскрывают незначительную или ничтожную часть своих реальных состояний. Более половины россиян, подчёркивают "Ведомости", считает аресты высокопоставленных чиновников следствием борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания от реальных проблем в экономике. Фактически большинство жителей РФ признают своё государство насквозь поражённым ядом коррупции. Замечу, что главным критиком партии власти, регулярно уличающим её в сомнительных актах и сделках, является Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным. Очень многие настороженно относятся к оппозиционеру, связывают его с прозападными силами, стараются не отзываться о нём положительно, однако на основном фронте - так получается - объективно и солидарно поддерживают его усилия (разоблачающие ролики смотрят порою до двух десятков миллионов человек).

Безусловно, в кампании по дискредитации Навального властям многое удалось, но эти успехи, как показал социологический опрос, значительно уступают пропасти падения авторитета самой власти. И наспех принятый закон, запрещающий оскорблять её, здесь уже никак не помогает. Положение партии власти сквозь призму отношения населения сейчас как никогда унизительно. Похоже, ощущение, что держится она исключительно на запретительных законах, страхе и штыках, растеряв всякое моральное право, прочно укрепляется в самой верхушке. Отсюда шквал чиновничьих "оговорок" с лютой злобой и ненавистью к требованиям простых людей, отсюда "жесткие задержания" на митингах, отсюда преследования гражданских активистов, отсюда бесстыдные неприкрытые шаги по оформлению всё новых и новых поборов в пользу монополистов.

А россияне, слушая бравурные отчёты о государственной борьбе с коррупцией, многое припоминают. Например, славные свершения отпрысков крупнейших "единороссов". Сын бывшего главы президентской администрации С.Иванов стал президентом алмазодобывающей компании "Алроса". Сын "главного ястреба российской внешней политики", главы "Роскосмоса" А.Рогозин возглавлял авиационный комплекс ОАО "Ил". Сын замруководителя президентской администрации В.Кириенко стал вторым топ-менеджером "Ростелекома". Сыновья Генерального прокурора превратились в крупнейших предпринимателей, в частности, аффилированные с И.Чайкой предприятия располагают портфелем заказов свыше 300 млрд руб, включая утилизацию мусора. Сын председателя Совета Федерации С.Матвиенко - долларовый миллиардер. Сын секретаря Совбеза А.Патрушев - член правления "Газпром нефти", глава совета директоров совместного предприятия "Газпрома" и "Лукойла", работающего на шельфе Каспия. Другой его сын Д.Патрушев - министр сельского хозяйства, ранее председатель правления "Россельхозбанка". Сын главы "Роснефти" И.Сечин в 25 лет после 7 месяцев работы получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени "за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд"... Припоминают ещё жен, дочек, тёщ, братьев, племянников государственных деятелей. И, кажется, семь восьмых вероятных сумасшедших о загребательских талантах родственников высших госчиновников тоже наслышаны.

...Новацией беспощадной антикоррупционной деятельности государства Российского стали теперь ежегодные конкурсы сочинений школьников на тему "Вместе против коррупции". В одном Омске на суд жюри представили аж 250 ученических работ. По стране - десятки тысяч. Интересно, о чём там написали ребята? И побеждала ли в конкурсе дочка Навального, недавно поступившая учиться в Стенфордский университет?