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Московский листок

ЦБ РФ отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Опубликовано 07.05.2019 в разделе комментариев 2

ЦБ РФ отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил 434,6 млрд рублей убытка, говорится в годовом отчете регулятора. Отмечается, что годом ранее ЦБ получил практически идентичный убыток — 435,3 млрд рублей. В 1998 г. убыток был почти в 16 раз меньше - 27,8 млрд руб.

Процентные доходы регулятора за отчетный период составили 361,7 млрд рублей, показав рост на 28,2%. Активы ЦБ увеличились до 39,4 млрд рублей против 30,8 млрд рублей по итогам 2017 года.

По итогам 2018 г. регулятор получил от Сбербанка 135,5 млрд руб. в виде дивидендов. Доход, полученный от участия в капиталах банков и иных организаций, составил 137,7 млрд руб. против 70,9 млрд руб. годом ранее.

В прошлом году регулятор запретил осуществлять деятельность 17 банкам, 288 кредитных организаций были оштрафованы. Сотрудники ЦБ в отчетном периоде возбудили 23 458 дел об административных правонарушениях.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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очень интересное заведение
корнхолио написал 07.05.2019 21:12
что ни год то минус 435 миллиардов рублей. нехилый удар по нашей встающей с колен экономике. не проще прикрыть эту лавочку?
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ЦБ РФ отчитался о годовом убытке
хорошая новость написал 07.05.2019 21:03
ЦБ РФ отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей,
годом ранее ЦБ получил практически идентичный убыток &#8212; 435,3 млрд рублей.
итог равен 0,7 млрд рублей.
наблюдается прогресс к снижению убытков.
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