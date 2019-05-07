ЦБ РФ отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей,

Банк России по итогам 2018 года получил 434,6 млрд рублей убытка, говорится в годовом отчете регулятора. Отмечается, что годом ранее ЦБ получил практически идентичный убыток — 435,3 млрд рублей. В 1998 г. убыток был почти в 16 раз меньше - 27,8 млрд руб.

Процентные доходы регулятора за отчетный период составили 361,7 млрд рублей, показав рост на 28,2%. Активы ЦБ увеличились до 39,4 млрд рублей против 30,8 млрд рублей по итогам 2017 года.

По итогам 2018 г. регулятор получил от Сбербанка 135,5 млрд руб. в виде дивидендов. Доход, полученный от участия в капиталах банков и иных организаций, составил 137,7 млрд руб. против 70,9 млрд руб. годом ранее.

В прошлом году регулятор запретил осуществлять деятельность 17 банкам, 288 кредитных организаций были оштрафованы. Сотрудники ЦБ в отчетном периоде возбудили 23 458 дел об административных правонарушениях.