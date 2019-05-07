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Московский листок

Суд смягчил наказание блогеру Соколовскому за "ловлю покемонов" в храме

Опубликовано 07.05.2019 в разделе комментариев 1

Суд смягчил наказание блогеру Соколовскому за "ловлю покемонов" в храме

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга смягчил наказание видеоблогеру Руслану Соколовскому, получившему условный срок за "ловлю покемонов" в храме Екатеринбурга.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство адвоката о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством в порядке статьи 10 УК РФ в отношении осужденного Руслана Соколовского. Суд ходатайство удовлетворил", - цитирует Интерфакс объединенную пресс-службу судов Петербурга.

С учетом нахождения под стражей и домашним арестом Соколовский считается отбывшим наказание.

Ходатайство о смягчении приговора блогеру было подано после частичной декриминализации уголовного наказания за экстремизм.

"Мы просили освободить Соколовского от наказания за экстремизм, и прокурор поддержал нас в этом. Что касается двух других составов - об оскорблении чувств верующих и использовании авторучки, предназначенной для негласного получения информации, - на момент закона о декриминализации Соколовский уже отбыл большую часть наказания. В этой части прокурор просил 6 месяцев ограничения свободы, суд так и назначил - 6 месяцев. Значит, и в этой части погашается судимость. Руслан Соколовский теперь считается несудимым", - пояснил агенству защитник блогера, адвокат международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов.

Напомним, летом 2016 года Соколовский опубликовал на своем канале в YouTube видеоролик, на котором он играет в игру Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В мае 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих и приговорил его к трем с половиной годам условного заключения. Позже срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Честь написал 07.05.2019 21:01
Дебилунги сидят в МВД и ФСБ!Вы еще за "неправильные " мысли введите наказания! Вот тогда вам точно Пи..ц!
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