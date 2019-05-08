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Московский листок

В поисках величия

Опубликовано 08.05.2019 автором в разделе комментариев 0

кино митина фестиваль
В поисках величия

Американец советского происхождения Гейб Польски верен себе:  пять лет назад Московский Международный Кинофестиваль открывался его  «Красной армией»    -     одой советской хоккейной школе.  В этом году в документальном конкурсе участвует его новый фильм, также о спортсменах  -  «В поисках величия».  Если  «Красная армия» была скорее сравнением спортивных систем, советской и американской, то сейчас Польски интересует чемпион как личность   -  в чем секрет успеха, каково соотношение таланта, везения и труда, почему при равных стартовых условиях  одни становятся Гретцки и Пеле, а другие ничего не достигают?  

«В поисках величия» скроен по классическим лекалам документалистики:    фрагменты интервью с чемпионами  (Пеле, Уэйн Гретцки, Джерри Райс, Мухаммед Али, Серена Уильямс, Майкл Джордан), нарезка кинохроники соревнований,  тут же мнение экспертов, тренеров, спортивной общественности, куски из телепередач, обильные информативные субтитры,   -    скрупулёзная, добротная режиссёрская работа.  Если смотреть  «В поисках величия»  вместе с «Красной армией», то складывается ощущение, что Польски хочет понять, чему всё-таки больше обязаны спортивные достижения   -  социальному или индивидуальному.  «Красная армия» отдавала приоритет первому,  «В поисках величия» больше склоняются к личным заслугам спортсмена, его почерку, особости, уникальности.   Пеле, например, говорит:  «Я никогда не слушал тренера.  Он говорил:  «Не возись с мячом, бей по нему!»  Но я всё равно с ним возился».   Уэйн Гретцки  подчёркивает   -   он из самой простой семьи, из рабочего класса, но достиг всего сам:  «Самые великие атлеты   -   те, кто много учится и много мечтает».  

Главный вывод, который делает Польски   -   успехов достигает тот, кто не прогибается под изменчивый мир, а пытается прогнуть его под себя:  кумир Пеле,  бразильский футболист Гарринча, родился с таким букетом болезней, что в детстве его не брали ни в одну спортивную секцию;  регбист Джерри Райс воплощал в жизнь не те приёмы владения  мячом, о которых ему говорили тренеры, а те, которые он увидел во сне, а  хиловатый Гретцки научился избегать столкновений и подавать из-за ворот  («Когда меня раскусили, я уже закончил карьеру»).  

Многие отмечают, что Польски  - что в «Красной армии», что в «В поисках величия»   -   свойственен наивно-восторженный взгляд на спорт,  он видит лишь successstory, тогда как путь к наградам отнюдь не всегда выстлан розами.  Обратная, тёмная сторона большого спорта явно находится на периферии внимания автора,  что делает его работы плосковатыми.  Тем не менее,  режиссёр  вполне имеет право на идеализацию того, о чём снимает, поэтому оставим эти дискуссии профессионалам спорта.    



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