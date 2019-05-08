"Бессмертный полк": смешно и противно

Читаю в топе новостей «Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда». Если вас это интересует, то у нас в России инженеров и изобретателей мало, а писателей у нас как говна. Ну, к примеру, кто слышал про эту «писательницу» Е. Чижову? Жену официального представителя «экстремистской организации Меджлиса крымскотатарского народа в Санкт-Петербурге»? Я первый раз слышу.

Между прочим, в России писателей, как говна, потому что каждое говно норовит запечатлеть в книжке то, какие были у говна мысли. Это понятно. Понятно также, почему к каждому дню Победы говно стремиться измазать о себя Сталина, - а как говно иначе прославится?

Но вот как объяснить, что не историкам, а этому говну, к каждому дню Победы делается реклама всеми СМИ? Включая рекламу, как видите, от «лидера КПРФ».

Но я, в общем-то, не о говне, а о «Бессмертном полку».

Что, впрочем, тоже…

Есть изначальные дурацкие положения, который издавна принимаются как истины, но принимаются они обществом за истины исключительно из-за громкости слов, которыми эти положения описываются. К таким «истинам» относится утверждение о том, что примеры героизма предков воспитывают патриотизм в нынешних людях.

А воспитывают ли?

Исторические примеры, в том числе и примеры героизма предков, нужны для понимания того, что делали исторические деятели и предки для получения своих побед и почему потерпели поражения. И понимание этого необходимо только для того, чтобы постараться использовать опыт предков сегодня. И только.

Патриотизм в своём высшем проявлении – это способность отдать не только труд, но и жизнь во благо Родины, а понятие «Родина» включает в себя весь народ. Высшее проявление патриотизма – это отдать жизнь за народ.

Балаболить, доказывая свой патриотизм величием своих предков, - это прославлять только себя, дескать, и ты велик, потому, что являешься их потомком. Ведь получается, что не важно, что, словами Т. Шевченко, ты «славных прадедов великих правнук поганый», поскольку тебя должны уважать только за то, что ты потомок этих прадедов. А ты вот даже портрет прадеда предъявить можешь! Во, какой ты патриот!

Ну и как такое прославление прадедов может вызвать стремление не то, что отдать жизнь за общество, а хотя бы минимально послужить ему?

Скажите, много толку было СССР от того, что в Советском Союзе прославлялись герои, которые в предшествовавших революциях и войнах отдали жизнь за Родину, за народ? Даже те организмы, который дали присягу защищать СССР и носили погоны, и те, кто жизнь обязался положить за коммунизм в горкомах и обкомах, в 1991 году предали и продали и СССР, и коммунизм немедленно! Не смотря на 70 лет прославления предков.

Помню, году в 1992 присутствовал в Павлодаре на конференции организации «Славия», на которой была и секретарь обкома КПСС Павлодарской области, обком КПСС тогда ещё действовал вполне легально. Но возглавляли остатки этой партийной организации КПСС уже не многочисленные ранее секретари павлодарских обкома, горкомов и райкомов, а учительница одной из павлодарских школ. Я спросил её о численности областной «боевой организации коммунистов», так вот, вся их областная организация уже была численностью в 183 человека – это то, что осталось от организации КПСС Павлодарской области в 18 тысяч доперестроечных голов, которые до 1991 года дружно блеяли о строительстве коммунизма. Вот вам и вся любовь к Родине «строителей коммунизма» от 70-летнего прославления героев Гражданской и Великой отечественной войн, вот вам и весь эффект от 70-летнего прославления подвижников коммунизма.

А уж «умные» беспартийные в СССР, так те все свою болтовню о любви к Родине ещё до 1991 году немедленно сменили на кусок суррогатной колбасы и сникерс на пальмовом масле. Какая там Родина, если это так вкусно!

Вот это и есть итоговый результат прославления предков, если вы патриотизм взялись воспитывать таким образом.

Да и вдумайтесь – ну как героизм дедов придаст патриотизма внуку? Наоборот, ушлый внук будет сидеть под бабьей юбкой и вопить про героизм предков, уверенный, что найдутся от его воплей дураки, которые жизнь отдадут за него, такого умного.

Патриотизм может вызвать прославление современных героев – тех, кто жизнь сегодня отдал за общество. Не тех, кто за деньги убивают сирийцев или избивают граждан России, и сами при этом (не без того) бывают убиты. А прославление тех, кто за права народа – за народ - в тюрьмах сидят.

Но прославляющие предков «патриоты» об этих как раз и молчат. Предков прославлять безопаснее.

Посему и некий «Бессмертный полк» не воспитание патриотизма, а с точки зрения воспитания - не более, чем развлечение для слабоумных.

Ну и после того, как власти запретили на шествиях этого «полка» нести красные знамёна, портреты Сталина и остальных вождей той эпохи, то это мероприятие даже «маршем памяти» не назовёшь.

Остановлюсь на этом.

Тут надо понять, что есть флаги, а есть знамёна, знамёна также имеют старые названия «прапоры» и «стяги». Флаги показывают принадлежность к данному государству, скажем, принадлежность торговых судов императорской России обозначалась «русским», бело-сине-красным флагом. Кроме того, предназначение флага – украшать. Так 7 мая 1883 года император Александра III, в указе «О флагах для украшения зданий в торжественных случаях» предписал, чтобы: «…когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг, состоящий из трех полос, верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов». Обратите внимание, что монарх не просто обязал вывешивать «русский» флаг, но и объяснил, что это такое, поскольку в России ни у кого не было нужды обозначать себя русским, и в связи с этим никто и не знал, что оно такое – этот «русский флаг».

Но знамёна, которые, как и флаги, тоже являются куском материи на древке, имеют совершенно иное предназначение.

Сначала знамя предназначалось для обозначения центра своих войск в битве, и к знамени стягивались сражающиеся, отбившиеся от основного ядра дружины или банды, поэтому старое название у знамени – стяг. Возле знамени находился командующий войсками – князь или король, или иной вождь. Развевающееся знамя означало, что командующий продолжает вести бой. Например, устав Ордена Тамплиеров требовал от рыцаря не покидать поля боя даже в случае поражения, пока над полем боя развевалось знамя Ордена. И лишь после того, как оно упало, то есть, магистр Ордена или убит, или решил прекратить сражение, «рыцарю можно искать спасения там, где Бог поможет».

Надо сказать, что Дмитрий Донской выводил на Куликово поле русские дружины под красным знаменем – тогда одного знамени хватало на всех ратников. Запорожские казаки, до своего предательства и перехода на сторону шведов, имеющих сине-жёлтый национальный флаг, тоже имели похожее по цвету знамя – малиновое.

Но шли века, и на поле боя уже сражались множество полков, и солдату, отбившемуся в рукопашной схватке, уже надо было стягиваться не просто «к своим», а к своему полку. В результате и знамёна для каждого полка начали иметь самые различные цвета и рисунки, такими они были и в российской императорской армии до самого конца Империи – и серые, и жёлтые, и коричневые, и таких оттенков, что редкий человек о таких оттенках цвета слышал, – полков было много.

Однако с совершенствованием оружия и переходом на рассыпной строй, знамёна совершенно потеряли это своё значение для боя, теперь командиров старались замаскировать, а не показывать противнику своим знаменем место его нахождения. И потерявшим практическое применение знамёнам начали придавать исключительно священный смысл, они стали чем-то вроде библии, - на знамёнах присягали и их тщательно оберегали. Они были как бы символом воинской верности. В уставе Петра Великого: «Кто к знамени присягал единожды, тот у оного до смерти стоять должен». Да ещё знамёна использовали на парадах, когда командиры не маскировали своё присутствие демонстрировали зрителям, какой это полк.

И не смотря на потерю боевого значаения, в царской армии до самой революции знамёна полков оставались самых разных цветов и без какой-либо связи с цветами «русского» флага. Такие же разные цвета полковых знамён были и у «белых» в Гражданской войне, поскольку «белые» ещё понимали боевой смысл знамени.

Русские революционеры-социалисты тоже, разумеется, понимали смысл знамён, но дело в том, что изначально у них не было много полков, - разнообразия знамён им не требовалось. Посему революционеры красное полотнище с самого начала считали не флагом, а боевым знаменем, – с начала века красное полотнище использовалось революционерами для обозначения своих баррикад и отрядов. Посему в Гражданской войне «красные» сразу же унифицировали цвет своих знамён – он стал у всех советских полков красным. А принадлежность данного знамени конкретным части или соединению объяснялась надписью на полотнище.

Таким образом, со временем флагом СССР стало красное полотнище с серпом, молотом и звездой, а боевые знамёна полков и дивизий Красной Армии выполнялись тоже красным полотнищем, сначала с названием части и самыми разными надписями, включая «Смерть немецким захватчикам!», но с 1942 года девиз был тоже унифицирован: «За нашу советскую Родину!».

Это присказка.

В Великой Отечественной войне предавшим Родину власовцам надо было изобрести собственное боевое знамя, как это делали «белые» в Гражданскую войну. Но они толи поленились, толи из подлых соображений примазаться к царской империи, сделали своим боевым знаменем флаг Российской Империи – нынешний флаг РФ.

Для особо непонятливых.

Если речь идёт о военных организациях, то они не имеют флагов в принципе – они флагом ничего не украшают и не обозначают. Кусок материи на древке (если это не белая тряпка) у военных имеет священный смысл и применяется для принятия присяги. Заметьте – на флаге присягу не принимают, и если её принимают вот на этом, скажем, полотнище, то это полотнище и есть знамя! Это стяг! Какое бы полотнище ни поднимали на древке над собою ВОЕННЫЕ – это и будет знаменем. Если, повторю, это не белая тряпка.

Так вот, предатели-власовцы принимали присягу на верность Гитлеру на бело-сине-красном полотнище. Царь им это не разрешал, но они это сделали. И этим сделали бело-сине-красное полотнище своим знаменем. Ещё раз – при царе бело-сине-красное полотнище никогда не было знаменем – не имело священного смысла. Священный смысл ему придали ПРЕДАТЕЛИ! Это теперь флаг Российской Империи и Российской Федерации, и, одновременно, знамя армии ПРЕДАТЕЛЕЙ России.

Вот теперь оцените шествие «Бессмертного полка», которое будет проведено и без портретов командующих Красной Армией в той войне, и без красных знамён. С ними это было бы «шествие памяти», а без них? Надо бы, чтобы и без бело-сине-красного флага, но ведь из-за неразумности собравшихся, это шествие будет усеяно флагами РФ – их вон уже сейчас раздают у метро бесплатно, - а эти флаги, повторю, являлись в той войне знаменем предателей-власовцев. Этими же флагами будет заполнена и вся округа.

Так, что это будет за шествие?? Марш памяти в честь кого – в честь предателей?

При сегодняшней дебилизации правящей «элиты», уже ничего не удивляет. Вот есть где-то Петросян со своими шутками, а тут тётка в прокурорском мундире в строю «Бессмертного пола» топает с портретом Николая II – какая разница? И от Петросяна, и от Поклонской, кому-то смешно, а кого-то тошнит, но, понятное дело, и в том, и в другом случае к патриотизму это не имеет никакого отношения.

Вот тут и с Украины сообщение, от которого хоть стой, хоть падай.

«Глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook предложил гражданам страны «адекватный ответ» на акцию «Бессмертный полк».

Его пост — реакция на инициативу телеканала «Интер», который призвал украинцев 9 мая принять участие в акции «Бессмертный полк» в Киеве.

После шествия Климкин предложил выйти на улицу с портретами украинцев, которые были «замучены во времена сталинских репрессий». Министр счел это правильным для создания «полноты картины в людском и историческом измерениях»».

Я недавно писал, что главными замученными «во времена сталинских репрессий» были немецкие нацисты во главе со своими фюрерами. На Украине этого не знают? Вон, коллегу Климкина, немецкого министра иностранных дел Иохима Риббентропа, сатрапы Сталина вообще повесили. Так, что «замученный полк» им. Климкина должен нести портреты фюрера и замученных эсэсовцев. Сами посудите – как истинные «замученные Сталиным» могут не уважать эти жертвы? Вот и будут шествовать в Москве дура с портретом Николая II и под власовским флагом, а в Киеве Климкин с портретом Риббентропа – под шведским флагом. Идиллия!

Смешно и противно! Нет, не от людей, сохранивших портреты родственников и выходящих на это шествие, а от организаторов «мероприятия». Будет не шествие, а прям-таки разгул современного государственного интеллекта.