Президент Украины признал - Крым ей был не нужен

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" УССР принять в свой состав Крым. По его мнению, первый секретарь ЦК КПСС передал полуостров из экономических соображений — так как Москва якобы "не могла с ним справиться".

"Говорят, что нам подарили Крым. Нет — нас заставили взять Крым", — цитирует портал слова бывшего политика.

Как считает Кравчук, с начала пятидесятых годов Киев потратил на содержание полуострова 110 миллиардов долларов.

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Довольно трудно потратить на Крым больше, чем у тебя есть на всю Украину. 110 миллиардов долларов - колоссальная сумма, сопоставимая со всем движимым и недвижимым имуществом Украины, а в 1954-м году таких денег и вовсе не существовало в природе. Скажем, годовой бюджет США в 1950-е годы был меньше.

Что касается бюджета Украины, то он и сейчас около 35 миллиардов долларов в год.

Ну и надобно сказать, что кроме расходной, Крым имел еще и доходную часть бюджета, и в советское время она точно превышала расходную.

Так что насчет обузы на украинском бюджете в виде Крыма - просто чистая брехня с цифрами, полученными методом копания в носе.

В чем прав Кравчук - решение о передаче Крыма УССР было чисто экономическим - у Украины была с Крымским полуостровом сухопутная граница, а у РСФСР не было, то есть все поставки так или иначе, а шли через территорию Украины. Только Украина могла построить Северокрымский канал, с Украины же было удобно тянуть ЛЭП и так далее. Взгляните на карту, и все станет понятно.

Естественно, ни о какой государственной самостоятельности Украины не шло и речи - сами такие речи были подсудными. Это было просто передачей территории от одной области к другой.

Ну и с чем просто нужно согласиться с Кравчуком - это в том, что если Украину так поставили в неудобное положение с этим Крымом, то отчего ж ей теперь не поблагодарить Россию, которая сняла с нее эту обузу?

Ноша и правда была неподьемная, Украина в своем нынешнем, постсоветском виде Крыма просто "не тянула". Достаточно сравнить Крым до и после присоеднинения к РФ спустя 5 лет. Просто пойти и глянуть широко раскрытыми глазами.

Я вчера приехал. Глянул. Есть недостатки, но с украинским периодом разница разительная.

Дороги. Городское пространство. Сервис.

Да просто выйти на улицу и посмотреть, как одеты люди, на каких машинах они ездят.

И правда, пора Украине уже сказать спасибо России за Крым. И, кстати, передать и Донбасс, а то люди там уже сильно измучились от навязчивого стремления Киева что-тио постоянно вернуть. Сначала просрать, а потом вернуть силой.

Да, в общем, мы и Харьков с Одессой бы взяли.

А.Б.