В Шереметьево пассажиров Sukhoi Superjet 100 эвакуировали из-за запаха гари

В столичном аэропорту Шереметьево 8 мая произошел очередной инцидент с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно вовремя не смогло вылететь в Ригу из-за запаха гари на борту. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на рассказ одного из пассажиров. По его словам, уже перед самым взлетом к лайнеру подогнали пожарные машины. При этом сами пассажиры ничего подозрительного в салоне не заметили.

Пассажиров вернули в аэропорт и через два часа отправили в Ригу другим Superjet. Самолет благополучно приземлился в столице Латвии 03:00 по Москве.

Напомним, 5 мая произошла катастрофа с другим самолетом Sukhoi Superjet 100, летевшим из Москвы в Мурманск. Лайнер после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево и загорелся при посадке. В результате погиб 41 человек, в том числе бортпроводник, выжили - 37, в том числе четыре члена экипажа.