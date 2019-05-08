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Московский листок

Россия оказалась в мировых лидерах по тратам на энергетические субсидии

Опубликовано 08.05.2019 в разделе комментариев 0

Россия оказалась в мировых лидерах по тратам на энергетические субсидии

Россия попала в тройку мировых лидеров по объему трат на субсидии в энергетической отрасли, сообщает РБК со ссылкой на доклад Международного валютного фонда.

По данным МВФ, размер субсидий РФ на ископаемое топливо за 2015 год составил $ 4,7 трлн (6,3% мирового ВВП). Больше всего на субсидии потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).

В пересчете на душу населения лидерство у России ($3832 на душу населения), затем следуют Саудовская Аравия ($3709), ОАЭ ($2452), США ($2028) и Казахстан ($1 631).

МВФ ожидает, что в дальнейшем высокий уровень энергетических субсидий сохранится. В 2017 году, по прогнозам фонда, этот показатель в глобальном масштабе вырастет до $5,2 трлн (или 6,5% ВВП).

Международный валютный фонд выступает за сокращение энергетических субсидий, считая, что их финансирование требует больших затрат от государства и может препятствовать усилиям правительства по сокращению бюджетного дефицита. Кроме того, считает МВФ, субсидии поощряют чрезмерное потребление энергии, ускоряя истощение природных ресурсов, а также уменьшают стимулы для инвестиций в другие формы более чистой энергетики.

 



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